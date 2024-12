SNSでラブラブ投稿？G-DRAGONとハン・ソヒに突然の熱愛説浮上、事務所即否定「事実ではない」

BIGBANG・G-DRAGONと女優ハン・ソヒに突如として熱愛説が浮上した。

G-DRAGONとハン・ソヒの各所属事務所は12月20日、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、2人の熱愛説が「事実ではない」と明らかにした。

これに先立ち、韓国の各種オンラインコミュニティでは最近、G-DRAGONとハン・ソヒの熱愛説を提起する投稿が注目を集めた。

投稿したネットユーザーは、G-DRAGONとハン・ソヒが同じ場所に座って写真を撮った点、「ラブ・フォー・ライフ」と書かれた塀の写真をともに投稿した点などを挙げ、「ラブスタグラム(ラブ+インスタグラム)だ」と主張していた。

また、ハン・ソヒの妹がG-DRAGONのSNSアカウントをフォローしていた点も、熱愛説の根拠に挙げた。

(写真提供=OSEN)G-DRAGON

(写真提供=OSEN)ハン・ソヒ

ただ、双方の事務所が即座に否定したことで、G-DRAGONとハン・ソヒの熱愛説は一つのハプニングで終息した。

(記事提供=OSEN)

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表し、BIGBANGとして約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結。2024年10月31日、7年4カ月ぶりの新ソロ曲『POWER』をリリースした。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。