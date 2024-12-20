¹©Æ£Í¼µ®¡Ê53¡Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤Ç¿å²¹5ÅÙ¤Î¿åÉ÷Ï¤¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÅà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡ª¡×ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á
¡¡¸½ºß¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç¼«µë¼«Â¤ÎÀ¸³è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¹©Æ£Í¼µ®¡Ê53¡Ë¤¬¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¿å²¹5ÅÙ¤Î¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÃå»Ñ¤Ç¿åÉ÷Ï¤Æ°²è&¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢11·î¤Î¸Ð¤ò¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ°²è¤ä¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜµ¤¤ÇÊÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹2¡î¤Î´¨¶õ¤Î¤â¤È¡¢É¹É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÙ¡¹ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¹©Æ£¡£
¡¡19Æü¤Ï¡¢¡Ö¤È¤¦¤È¤¦Åß¾·³ÅþÍè¡ª¤¢¤È²¿Æü¤Ç¤³¤Î¿å¤¬Åà¤ë¤«¤Ê¡©¡©Ä«µ¯¤¤ë¤È³°¤Ë¤ÏÉ÷²Ö¤¬¡Ê¤Á¤é¤Ä¤¯Àã¡Ë¡¢ËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆþ¿å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤º³°¤ò¤ß¤Æí´í°¤·¤Æ¿È¿Ì¤¤¡£¤½¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¸å²ù¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ä¤È¡¢¤³¤³²¿Æü¤«Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Àº¿À¤äÆùÂÎ¤ÎÈè¤ì¤â¿á¤Èô¤Ó¡¢ÂÎ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¹õ¤¤¿åÃå»Ñ¤Ç¡¢¿å²¹5ÅÙ¤Î¿åÉ÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤àÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿åÃå»Ñ¤â¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÅà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë