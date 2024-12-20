¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¤è¤ê¡Ö¥Í¥á¥·¥¹¡×¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥½¥Õ¥ÓÀ½¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ºÆÈÎ·èÄê
2025Ç¯3·î²¼½Ü È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§23,100±ß
¡¡CCPJAPAN¤Ï¡¢¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖCMC NO.EX ¥Í¥á¥·¥¹ ¸¶ºî¥«¥éー ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬ー¥ÉÆ¬ÉôÉÕÂ° Ver.¡×¤ò2025Ç¯3·î²¼½Ü¤ËºÆÈÎ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï23,100±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´°àúÄ¶¿Í¡Ö¥Í¥á¥·¥¹¡×¤ò¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤¯É½»æ¤Î¥«¥éー¤ò»²¹Í¤Ë¸¶ºî¥«¥éーºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥Ü¥Ç¥£¤âÌÀ¤ë¤¤°õ¾Ý¤Î¤¢¤ëÈ©¿§¤È¤ÏÂÐ¾Î¤Ë¡¢Æ¹¤Ë¤«¤±¤ÆÅÉÁõ¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¹õ¤¤¥·¥ã¥Éー¤Ë¤è¤ë½Å¸ü¤ÊÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Í¥á¥·¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¶»Éô¤ÎÁõ¾þ¡¦Æ¬Éô¥¢ー¥Þー¤Ï¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥«¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤ÎºÆÈÎÉÊ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó ´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔSeason 2¡×¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥ÀーÈ¯Æ°»þ¤Ë¸«¤»¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬ー¥ÉÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
CMC NO.EX ¥Í¥á¥·¥¹ ¸¶ºî¥«¥éー ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬ー¥ÉÆ¬ÉôÉÕÂ° Ver.¡ÊºÆÈÎ¡Ë
2025Ç¯3·î²¼½Ü È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§23,100±ß
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó21cm
¡Ú¥Ö¥í¥°¹¹¿· 12/19¡Û- ¡Ú¸ø¼°¡ÛCCPJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò (@ccp_official_jp) December 19, 2024
ËÜÆüCCPJAPANÄ¾ÈÎ¤Ë¤Æ¡¢ºÆÈÎÍ½Ìó¤ò¼õÉÕ³«»Ï¤·¤¿¡ÖCMC NO.EX ¥Í¥á¥·¥¹ ¸¶ºî¥«¥éー ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬ー¥ÉÆ¬ÉôÉÕÂ° Ver.¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¡ª
´¹Áõ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¬ー¥ÉÆ¬Éô¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥Ö¥í¥°¤Ï¤³¤Á¤é¢https://t.co/3RxuyeEqEu#¥¥óÆù¥Þ¥ó #¥½¥Õ¥Ó pic.twitter.com/ZXrsf0asOo
(C)¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´
¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤Î°Ù¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£