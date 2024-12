2025シーズンの「THE国立DAY」は10試合開催！ J1は開幕戦の東京Vvs清水など9試合、J2は千葉vsRB大宮が開催

Jリーグは20日、2025明治安田Jリーグの「THE国立DAY」開催試合を発表した。「THE国立DAY」は、国立競技場でJリーグの公式戦を実施。2023シーズンから多くの試合を行い、多くのファンにJリーグに触れる機会を増やしている。2025シーズンは明治安田J1リーグで9試合、明治安田J2リーグで1試合の開催が決定。開幕戦となる東京ヴェルディvs清水エスパルスを皮切りに、ヴィッセル神戸、FC東京、FC町田ゼルビア、鹿島アントラーズ、清水、ジェフユナイテッド千葉がホームゲームとして開催する。

◆「THE国立DAY」開催試合

開幕戦の他、連覇中の神戸は第9節でアルビレックス新潟と対戦。また、町田vsFC東京の“新東京ダービー”も開催される。J2では千葉が新チーム名となる昇格組のRB大宮アルディージャと対戦する。●明治安田J1リーグ【第1節】2月16日(日)《14:00》東京ヴェルディ vs 清水エスパルス【第9節】4月6日(日)《14:00》ヴィッセル神戸 vs アルビレックス新潟【第10節】4月11日(金)《19:00》FC東京 vs 柏レイソル【第10節】4月13日(日)《14:00》FC町田ゼルビア vs 浦和レッズ【第12節】4月25日(金)《19:30》FC東京 vs ガンバ大阪【第14節】5月3日(土・祝)《14:00》清水エスパルス vs 名古屋グランパス【第16節】5月11日(日)《15:00》鹿島アントラーズ vs 川崎フロンターレ【第18節】5月25日(日)《15:00》FC東京 vs サンフレッチェ広島【第36節】11月9日(日)《未定》FC町田ゼルビア vs FC東京●明治安田J2リーグ【第14節】5月6日(火・休)《未定》ジェフユナイテッド千葉 vs RB大宮アルディージャ