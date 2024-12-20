東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
消費者物価指数（11月）08:30
結果 2.9%
予想 2.9% 前回 2.3%（前年比)
結果 2.7%
予想 2.6% 前回 2.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果 2.4%
予想 2.4% 前回 2.3%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比）
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（12月）10:00
結果 3.10%
予想 3.10% 前回 3.10%（1年)
結果 3.60%
予想 3.60% 前回 3.60%（5年)
※要人発言やニュース
【日本】
三村財務官
投機的な動き含め為替市場の動向を憂慮している、行き過ぎた動きには適切に対応
加藤財務相
投機的な動き含め為替市場の動向を憂慮している、行き過ぎた動きには適切に対応
【米国】
トランプ氏支持の「つなぎ予算案」を下院が否決、ほぼ全員の民主党議員が反対票投じる
※政府機関閉鎖まで24時間余り
※経済指標
【日本】
消費者物価指数（11月）08:30
結果 2.9%
予想 2.9% 前回 2.3%（前年比)
結果 2.7%
予想 2.6% 前回 2.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)
結果 2.4%
予想 2.4% 前回 2.3%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比）
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（12月）10:00
結果 3.10%
予想 3.10% 前回 3.10%（1年)
結果 3.60%
予想 3.60% 前回 3.60%（5年)
※要人発言やニュース
【日本】
三村財務官
投機的な動き含め為替市場の動向を憂慮している、行き過ぎた動きには適切に対応
加藤財務相
投機的な動き含め為替市場の動向を憂慮している、行き過ぎた動きには適切に対応
【米国】
トランプ氏支持の「つなぎ予算案」を下院が否決、ほぼ全員の民主党議員が反対票投じる
※政府機関閉鎖まで24時間余り