東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

消費者物価指数（11月）08:30

結果 2.9%

予想 2.9% 前回 2.3%（前年比)

結果 2.7%

予想 2.6% 前回 2.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)

結果 2.4%

予想 2.4% 前回 2.3%（生鮮食料品エネルギー除くコアコア・前年比）



【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（12月）10:00

結果 3.10%

予想 3.10% 前回 3.10%（1年)

結果 3.60%

予想 3.60% 前回 3.60%（5年)



※要人発言やニュース

【日本】

三村財務官

投機的な動き含め為替市場の動向を憂慮している、行き過ぎた動きには適切に対応



加藤財務相

投機的な動き含め為替市場の動向を憂慮している、行き過ぎた動きには適切に対応



【米国】

トランプ氏支持の「つなぎ予算案」を下院が否決、ほぼ全員の民主党議員が反対票投じる

※政府機関閉鎖まで24時間余り

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