京都の東映太秦映画村で、年末年始イベント「ゆく年くる年えいがむら 2024 2025」を開催!

「花魁道中」や「巨大だるま落とし」など、 “和”を感じることができる楽しいイベントが目白押しです☆

東映太秦映画村「ゆく年くる年えいがむら 2024 2025」

開催日程:2024年12月21日(土)〜2025年1月13日(月・祝)

開催場所:東映太秦映画村

東映太秦映画で、年末年始イベント「ゆく年くる年えいがむら 2024 2025」が開催されます。

「ゆく年」に思いを馳せながら「くる年」にわくわくと期待が高まる中で開催される、映画村では“和”を感じることのできるイベントをラインナップした年末年始の特別イベントです。

お正月での開催は5年ぶりとなる「花魁道中」や「巨大だるま落とし」「巨大福笑い」など、家族そろって楽しめます☆

懐かし昔あそび

料金:無料

開催場所:中村座前

けん玉、こま、羽子板など昔懐かしいあそびが大集合!

家族みんなで一緒に楽しい時間を過ごせます。

※天候により、利用できない場合があります

巨大だるま落とし

料金:無料

開催場所:アトラクション広場

アトラクション広場に巨大だるま落としが登場。

家族や友だちと挑戦することができます。

※天候により、利用できない場合があります

巨大福笑い

料金:無料

開催場所:アトラクション広場

お正月の定番遊び「福笑い」が巨大化してアトラクション広場に登場!

時代劇のキャラクターをモチーフにしたデザインが特徴です。

目隠しをしてみんなで福笑いに挑戦できるイベントになっています。

※天候により、利用できない場合があります

花魁道中

料金:観覧無料

開催日:2025年1月1日(水・祝)〜5日(日)

時間:1日2回開催 1) 11:15、2) 13:15

開催場所:中村座〜明治通り

※雨天の場合は、長屋門前にて写真撮影会を行います

お正月に開催するのは5年ぶり映画村の人気イベント「花魁道中」を5日間限定で開催!

新春にふさわしい艶やかな花魁道中を楽しむことができます。

寿 南京玉すだれ

料金:観覧無料

開催日:2025年1月1日(水・祝)〜3日(金)

時間:1日3回開催 (1) 10:15 (2) 13:00 (3) 16:00

開催場所:白壁通り

※雨天中止

大江戸大道芸「南京玉すだれ」が新春特別バージョンで3が日限定開催!

独特な楽しいリズムに合わせた、新春にふさわしい南京玉すだれを観覧できます。

祝い獅子

料金:無料

開催日:2025年1月1日(水・祝)〜5日(日)

時間:1日3回開催 (1)11:45 (2)13:45 (3)15:15

開催場所:明治通り〜江戸の町

※雨天中止

新春の5日間限定で、映画村に新春の寿きを告げる獅子がやってきます!

村内を練り歩き獅子に頭をガブリと噛まれるとラッキーです☆

ちゃんばら辻指南〜年末年始特別Ver.〜

料金:観覧無料

開催日:2024年12月21日(土)、22日(日)、28日(土)〜31日(火)/2025年1月1日(水・祝)〜3日(金)、11日(土)〜13日(月・祝)

時間:1日3回開催 1)10:30、2)12:30、3)14:30

開催場所:中村座

時代劇でお馴染みのちゃんばらをおかしく指南!

年末年始特別Ver.として、迫力の殺陣を間近で観覧することができます。

フォトスポット

参加費:無料

新春にふさわしい2つのフォトスポットが登場。

家族や友だちと素敵な写真撮影が楽しめます。

フォトスポット(へび)

開催場所:アトラクション広場

アトラクション広場に、2025年の干支「へび」を設置。

へびにまきつかれたような写真が撮れるフォトスポットです。

フォトスポット(百人一首)

開催場所:白壁通り

お正月といえば百人一首!

百人一首の句「君がため春の野にいでて若菜つむ わが衣手に雪はふりつつ」を描いた手札が登場します。

あったかフード

価格:600円(税込)

メニュー:豚汁、京風雑煮

開催日:2024年12月28日(土)〜2025年1月5日(日)

時間:1)11:00〜12:00、2)14:00〜15:00

※豚汁は12月28日(土)〜12月31日(火)のみ販売

※京風雑煮は1月1日(水・祝)〜1月5日(日)のみ販売

開催場所:開化亭 テイクアウト売り場

冬にぴったりな温かい食べ物を「開化亭」で販売。

年末は「豚汁」、年始は「京風雑煮」で、みんなで温まることができます。

和を感じるイベントが盛りだくさんの、東映太秦映画村の年末年始イベント!

年末年始イベント 「ゆく年くる年えいがむら 2024 2025」は、東映太秦映画村にて2024年12月21日(土)から2025年1月13日(月・祝)まで開催です。

