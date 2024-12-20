¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Ê¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×40ºÐ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î°åÎÅÉþ»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖÉ½¾ð¤«¤é½¼¼Â´¶¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤Ä¤Ä¡ÄÂº·ÉÃ×¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡2000Ç¯Âå¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿40ºÐ¤¬¡¢°Õ³°¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉÂ±¡¶ÐÌ³»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢°åÎÅÉþ»Ñ¤ÇÆ±Î½¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÆÁß·Ä¾»Ò¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç·ãÌ³Ãæ¤Î·ãÌ³¡£PCR¸¡ºº¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆüÊâ¿ô¤Ï5·å¤ò²¼¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥³¥Ä¤À¤·¤¯¤¿¤¯¤¿¤À¤·ËÜµ¤¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¿¿¤Î½¼¼Â´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ë·Þ¤¨¤¿¤êÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡£¤â¤¦²û¤«¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤Ä¤Ä¡¢½õ»º»Õ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ë»ö¤òÂº·ÉÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÉ½¾ð¤«¤é½¼¼Â´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿¿¤Î½¼¼Â´¶¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Ê¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÁß·¤Ï2004Ç¯¤«¤é¡ÖCanCam¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Ä¹Ç¯ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï´Ç¸îÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢17Ç¯¤Ë´Ç¸î»Õ¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤µ¤é¤ËÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢½õ»º³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¡£