NBAレイカーズが『ワンピース』とのコラボ発表…ルフィSP画像公開、現地2月28日“LA対決”で実現

12月20日(現地時間12月19日)、八村塁が所属するNBAロサンゼルス・レイカーズは、人気漫画アニメ『ONE PIECE』(尾田栄一郎/集英社)とコラボイベントを実施すると発表した。

レイカーズはクラブ公式SNSを更新し、レイカーズのユニフォームに身を包んだ『ONE PIECE』の主人公・ルフィの画像とともに、英文のリリース文に続けて「麦わらのルフィ「Los Angeles Lakers」入団!?『ONE PIECE』と「Los Angeles Lakers」との1日限りのスペシャルコラボの試合が、2月28日(金)(日本時間3月1日(土))に実現!」と投稿。

イベントが行われる3月1日(同2月28日)は、本拠地クリプト・ドットコム・アリーナでロサンゼルス・クリッパーズとの対戦が予定されており、特別な“LA対決”で日本発の人気アニメがコラボレーションすることになった。

なお、イベントの詳細などについては今後発表されるとのこと。X上では、ファンへ向けてハッシュタグ「#LakersxONEPIECE」での情報発信を呼びかけている。

Luffy and the Straw Hat Pirates are joining the Lakers for One Piece Night on Feb. 28! More details to come 🏴‍☠️ #LakersxONEPIECE

麦わらのルフィ「Los Angeles Lakers」入団!?

『ONE PIECE』と「Los Angeles… pic.twitter.com/nzc1wWVMaK

