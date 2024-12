25シーズンも「THE 国立 DAY」開催！　“開幕決戦”東京Vvs清水や町田vsFC東京など好カード目白押し

Jリーグは20日、2025シーズンの明治安田Jリーグにおける「THE 国立 DAY」開催を発表した。2024年から始まったJリーグの試合を『国立競技場』で開催する「THE 国立 DAY」。今年は明治安田J1リーグで12試合、J2リーグで1試合が開催された。7月13日のJ1第23節・FC東京vsアルビレックス新潟戦では最多となる5万7885人が来場した。2025シーズンも引き続き開催することが決まった「THE 国立 DAY」は、2月16日開催のJ1第1節・東京ヴェルディvs清水エスパルスを皮切りに、J1リーグ9試合、J2リーグ1試合の計10試合を実施。詳細は決定次第、順次通知される。

■明治安田J1リーグ(9試合)

■明治安田J2リーグ(1試合)

「THE 国立 DAY」開催試合は以下の通り。第1節2月16日(日)東京V vs 清水(14:00)第9節4月6日(日)神戸 vs 新潟(14:00)第10節4月11日(金)FC東京 vs 柏(19:00)4月13日町田 vs 浦和(14:00)第12節4月25日(金)FC東京 vs G大阪(19:30)第14節5月3日(土・祝)清水 vs 名古屋(14:00)第16節5月11日(日)鹿島 vs 川崎F(15:00)第18節5月25日(日)FC東京 vs 広島(15:00)第36節11月9日(日)町田 vs FC東京(未定)第14節5月6日(火・休)千葉 vs 大宮(未定)