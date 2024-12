PARCO全国5店舗にて、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年、「クロミ」の20周年を記念した「ふたりのお祝いパーティ」がテーマの展覧会を開催!

描き下ろしイラストを使ったグッズが販売される特別展が、池袋PARCOでの開催を皮切りに、札幌、仙台、名古屋、心斎橋のPARCO5店舗にて実施されます☆

PARCO全国5店舗 特別展「MY MELODY(マイメロディ)♡KUROMI(クロミ) ANNIVERSARY PARTY」

スケジュール:

池袋PARCO入場料:1,000円(税込)入場特典付き(未就学児無料・株主優待を含む割引対象外)前売り券販売期間:2024年12月28日(土)12時〜会期:2025年1月10日(金)〜1月27日(月) 11:00-21:00(入場は閉場の30分前まで ・最終日18時閉場)会場:PARCO FACTORY仙台PARCO 本館6F SPACE6開催期間:2025年4〜5月頃予定名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY開催期間:2025年6月7日(土)〜6月22日(日)札幌PARCO 7F SPACE7開催期間:2025年7月頃予定心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY開催期間:2025年10月25日(土)〜11月9日(日)

※営業時間は各館に準ずる

※入場は閉場の30分前まで

※最終日18時閉場

それぞれが持つかわいさでみんなを笑顔にしてきた“メロクロ”こと「マイメロディ」と「クロミ」

そんなかわいいふたりの“おそろい”アニバーサリーイヤーにちなみ“メロクロ”のパーティに招待されたような体験ができる展覧会です。

入口のゲートをくぐり抜けると、見た目も考え方も性格も、正反対なふたりの個性あふれるお部屋が広がり、その先のパーティ会場では“メロクロ”の大きなバルーンがゲストをお出迎え。

多数のフォトスポットだけでなく、ふたりの #メロクロな関係にも触れながらお祝いすることのできるパーティ空間を楽しめます☆

入場特典

入場特典として、全3種類の「マイメロディ」と「クロミ」のアクリルキーホルダーをランダムでプレゼント。

会場内に設置されたBOXからお1人様1点取ることができます。

※有料入場者のみ対象

SNSキャンペーン

会場内では、カチューシャやぬいぐるみなどのアイテムが無料で貸し出されます。

撮影した写真や来場の感想を投稿した方に、会場にてノベルティカードをプレゼント。

※詳しくは会場内のPOPをご確認ください。ノベルティは無くなり次第配布終了です

※アイテムの数量には限りがございますので全ての方に貸し出しできない場合があります

展覧会記念グッズ

記念品には、今回のために描き下ろされたイラストのステッカーや缶バッチ、トートバッグなどが登場!

「マイメロディ」と「クロミ」が頭巾を入れ替えたようなイラストのグッズも販売されます☆

ペアマスコット

価格:4,180円(税込)

「マイメロディ」と「クロミ」のマスコット。

「マイメロディ」は「クロミ」の風船、「クロミ」は「マイメロディ」の風船を持っています。

ハートをモチーフにしたカラビナ付きです。

DECOチョコ

価格:1,180円(税込)

異なるデザインを使用した、6個入りのDECOチョコ。

「マイメロディ」と「クロミ」のかわいさが溢れるパッケージがポイントです。

クリアファイル

価格:550円(税込)

お祝いムード満載のデザインのクリアファイル。

ケーキやプレゼント、風船が描かれています。

裏面は、ハートの窓から「マイメロディ」と「クロミ」が覗いているデザインです。

トレーディングハートホログラム缶バッジ

価格:770円(税込)

ハート型の缶バッジ。

キラキラと輝くホログラム仕様です。

「マイメロディ」と「クロミ」それぞれのデザインはもちろん、2人の仲の良さが伝わるデザインも展開されています。

ハンドタオル

価格:1,280円(税込)

「マイメロディ」と「クロミ」が手をつないでいるデザインのハンドタオル。

2人が頭に付けているお揃いのリボンもポイントです。

「MY MELODY♡KUROMI ANNIVERSARY PARTY」のロゴも大きくあしらわれています。

ピンバッジセット

価格:2,480円(税込)

2種類のピンバッジのセット。

一つは、ハートの窓から「マイメロディ」と「クロミ」が仲良く手をつないでいるデザイン。

もう一つは、「マイメロディ」と「クロミ」がそれぞれの頭巾を交換しているデザインが使用されています。

Tシャツ

価格:4,180円(税込)

「マイメロディ」と「クロミ」のTシャツ。

「マイメロディ」は白地にピンク、「クロミ」は黒地に紫で描かれています。

袖にはハートがデザインされたかわいいデザインや、襟や裾のステッチもポイントです。

キャンバストート

価格:2,750円(税込)

ハートから覗く「マイメロディ」と「クロミ」がデザインされたトートバッグ。

黒地にピンクで描かれた2人やロゴがアクセントになっているデザインです。

スライドミラー

価格:1,650円(税込)

スライド式のカバーが付いた、ハート型のミラー。

鏡のフチにシルバーのグリッターをあしらった、煌びやかなデザインも魅力です。

パーカー

価格:8,800円(税込)

それぞれの頭巾を交換した「マイメロディ」と「クロミ」デザインのパーカーは、白と黒の2色展開。

袖にも2人のイラストがあしらわれています。

マイメロディ50周年、クロミ20周年を記念した展覧会。

『MY MELODY♡KUROMI ANNIVERSARY PARTY』2025年1月10日(金)より池袋PARCOにて開催されます☆

©’24 SANRIO 著作(株)サンリオ

