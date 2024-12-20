¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡×ºÇ½ª²ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÂ¿½Å¥ß¡¼¥Ë¥ó¥°¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤Ï£²¿Í¤¤¤¿
¡¡¾¾ËÜ¼ãºÚ¼ç±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡×¤Ï¡¢£±£¹Æü¤ÎºÇ½ª²ó¤Çà¥¿¥¤¥È¥ë²ó¼ýá¤ËÍí¤à¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä»Îà¤Ë¤ß¤é¤ì¤ëÂñÍñ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¼çÉØÈþ±©¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅß·î¡Ê¿¼ß·Ã¤ºÈ¡Ë¤ÎÉÔÎÑ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷»ù¤ÎÛÙ¡¢Èþ±©¤ÎÉ×¡¦¹¨¼ù¡ÊÅÄÃæ·½¡Ë¤ò½ä¤ë¥É¥é¥Þ¡£ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢Î¥º§¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¹¨¼ù¤¬²È¤ËÌá¤ê¡¢É×ÉØ¤ÇÛÙ¤ò°Ï¤ó¤ÇËëÀÚ¤ì¤Ë¡£¤³¤³¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬¤«¤Ö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ë»ê¤ë²áÄø¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï¿È¤ò°ú¤¯³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¹¨¼ù¤Ï¡¢Èþ±©Êì»Ò¤ÈÅß·î¤Îà¿Æ»ÒÆ°Êª±à¥Ç¡¼¥Èá¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Åß·î¤ÏÛÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÆÌî¡ÊÈþ±©¤ÎµìÀ«¡Ë¤ÎÊõÊª¤À¡×¤ÈÈþ±©¤Ë¸ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÛÙ¤òÊú¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Åß·î¤ÏÈþ±©¤Ë¡Ö²¶¤Î»Ò¡©¡×¤È³Ë¿´¼ÁÌä¡£Èþ±©¤ÏÌµÉ½¾ð¤Ç¤¦¤Ä¤à¤¡Ö°ã¤¦¤è¡£ÛÙ¤Ï»ä¤Î»Ò¡×¡£Åß·î¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥ï¥±¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È±þ¤¸¤ÆÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ÏÈþ±©¡¢¡ÖÊõÊª¡×¤ÏÛÙ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¡£¤È¤³¤í¤¬°ìÅ¾¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¡Ö£³¿Í¡×¤Ï¡¢Åß·î¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¹¨¼ù¤¬Æþ¤ë¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥¡¤ÇÛÙ¤òÊú¤¯¹¨¼ù¤Ë¡¢Èþ±©¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£¹¨¼ù¤¬ÛÙ¤òÈþ±©¤ËÍÂ¤±¤Æ¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜ¤Ë¤Ï¤µ¤à¡Ö¤·¤ª¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ»Ò£³±©¤Ë¸«¤¨¤ëÄ»¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¡×¤È¹¨¼ù¡£É×ÉØ¤Ç¸ß¤¤¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¡¢¹¨¼ù¤Ï¡ÖÛÙ¤â°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È´é¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤ª¤ê¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Èþ±©¤Ï¤·¤ª¤ê¤òºî¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Åß·î¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÛÙ¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¹¨¼ù¤¬¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÈþ±©¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÄ»¤«¤´¤ÏËè²ó¡¢°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿¡£Åß·î¤«¤éÄ»¹¥¤¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿Èþ±©¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤Ë±©¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¤«¤Ê¤¡¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢ÛÙ¤òÊõÊª¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ÏÈþ±©¤È¤È¤â¤Ë¹¨¼ù¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Åß·î¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢ÌµÇ°¤Î½ü³°¤Ë¡£¤·¤ª¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÊõÊª¡×¤âÌ¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡Åß·î¤â¤Ò¤½¤«¤ËÛÙ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÊõÊª¡×¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÂ¿½Å¹½Â¤¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£