LE SSERAFIM、年末の特別ステージで人気グループとしての実力を証明！多彩な楽曲で会場はヒートアップ

ガールズグループLE SSERAFIMが年末イベントで人気グループとしての実力を見せつけた。

【写真】宮脇咲良、スイムウェア姿でファンを虜に!

LE SSERAFIMは12月19日に放送されたKBS『2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN」に出演した。5人は、みずほPayPayドーム福岡で開催された公演でヒット曲を披露し、大きな反響を得た。

まず、3rdミニアルバムのタイトル曲のリミックスバージョン『EASY(Pluggnb Remix)』とともに登場。ダンサーたちと会場の歩き回りながら、オールドスクールやHIPHOPなど多彩なジャンルのパフォーマンスを披露した。自由な雰囲気とダンスが調和し、まさに祭りのワンシーンを見ているかのようだった。

(写真=SOURCE MUSIC)LE SSERAFIM

続いて『CRAZY(Bounce Up Remix)』を披露。可愛らしいメロディと相反するパワフルな振り付けで会場を盛り上げると、観客たちも「All the girls are girling girling」と力強く歌いながら応えた。

(写真=KBS2「2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN」)

また同日、2023年2月から1年7カ月もの間、音楽番組『ミュージックバンク』の第38代MCを担当したウンチェは、年末特集のスペシャルMCを務めた。安定した進行力で全体をリードし、持ち前の明るいエネルギーで活気を吹き込んでいた。

なおLE SSERAFIMは本年末、『歌謡大典』(韓国)、『第9回アジアアーティストアワード』(タイ)、『第66回 輝く!日本レコード大賞』『第75回NHK紅白歌合戦』(日本)、あらゆるイベントに出演する。

◇LE SSERAFIMとは?

BTSらを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ(日本人メンバー)、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。