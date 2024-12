ルヴァンカップ対戦カード決定！ 王者・名古屋は宮崎と、 Jリーグ参入の栃木Cは鹿島、高知はG大阪と今季のJ1上位陣と対戦【YBCルヴァンカップ】

Jリーグは20日、2025Jリーグ YBCルヴァンカップの日程を発表した。これまではJ1クラブと、前年J2に降格したクラブが出場していたルヴァンカップは、2024シーズンからJ1、J2、J3の全60クラブが参加する方式に変更。リーグ戦ではなく、全てトーナメントで行われる方式となっていた。1stラウンドはFIFAクラブワールドカップ(W杯)2025に出場する浦和レッズ、AFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)に出場する、ヴィッセル神戸、川崎フロンターレ、横浜F・マリノス、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)に出場するサンフレッチェ広島を除いたチームが参加。7つのトーナメントに分かれて行われ、各トーナメントを勝ち上がった7チームがプレーオフラウンドに進出することとなる。

プレーオフラウンドは勝ち上がった7チームとACL2参加の広島の8チームがホーム&アウェイ方式で戦い、勝ち上がった4チームがプライムラウンド進出。浦和、神戸、川崎F、横浜FMを加えた8チームでホーム&アウェイ方式のトーナメントを行うこととなる。【1回戦】3月20日(木・祝)《13:00》【14】ヴァンラーレ八戸 vs アルビレックス新潟[プライフーズスタジアム]《14:00》【2】FC岐阜 vs 横浜FC[岐阜メモリアルセンター長良川競技場]【3】ギラヴァンツ北九州 vs ファジアーノ岡山[ミクニワールドスタジアム北九州]【4】高知ユナイテッドSC vs ガンバ大阪[高知県立春野総合運動公園陸上競技場]【8】栃木シティ vs 鹿島アントラーズ[未定]【10】アスルクラロ沼津 vs 柏レイソル[愛鷹広域公園多目的競技場]【12】AC長野パルセイロ vs 東京ヴェルディ[長野Uスタジアム]【16】奈良クラブ vs FC東京[ロートフィールド奈良]【18】ツエーゲン金沢 vs 湘南ベルマーレ[石川県西部緑地公園 陸上競技場]【20】カマタマーレ讃岐 vs セレッソ大阪[Pikaraスタジアム]【22】ガイナーレ鳥取 vs 京都サンガF.C.[Axisバードスタジアム]【24】テゲバジャーロ宮崎 vs 名古屋グランパス[いちご宮崎新富サッカー場]【26】FC琉球 vs アビスパ福岡[タピック県総ひやごんスタジアム]3月26日(水)《18:00》【6】SC相模原 vs 清水エスパルス[相模原ギオンスタジアム]《19:00》【1】 ヴァンフォーレ甲府 vs 藤枝MYFC[JIT リサイクルインク スタジアム]【5】 水戸ホーリーホック vs ロアッソ熊本[ケーズデンキスタジアム水戸]【7】 FC大阪 vs ジュビロ磐田[東大阪市花園ラグビー場]【9】 大分トリニータ vs レノファ山口FC[クラサスドーム大分]【11】 福島ユナイテッドFC vs 北海道コンサドーレ札幌[とうほう・みんなのスタジアム]【13】 愛媛FC vs ブラウブリッツ秋田[ニンジニアスタジアム]【15】 松本山雅FC vs サガン鳥栖[サンプロ アルウィン]【17】 RB大宮アルディージャ vs いわきFC[NACK5スタジアム大宮]【19】 ザスパ群馬 vs V・ファーレン長崎[正田醤油スタジアム群馬]【21】 FC今治 vs 徳島ヴォルティス[アシックス里山スタジアム]【23】 鹿児島ユナイテッドFC vs モンテディオ山形[白波スタジアム]【25】 カターレ富山 vs ジェフユナイテッド千葉[富山県総合運動公園陸上競技場]【27】 栃木SC vs ベガルタ仙台[未定]【2回戦】4月9日(水)【28】 【1】勝者チーム vs FC町田ゼルビア【31】 【6】勝者チーム vs 【7】勝者チーム【32】 【8】勝者チーム vs 【9】勝者チーム【35】 【14】勝者チーム vs 【15】勝者チーム【37】 【18】勝者チーム vs 【19】勝者チーム【39】 【22】勝者チーム vs 【23】勝者チーム4月16日(水)【29】 【2】勝者チーム vs 【3】勝者チーム【30】 【4】勝者チーム vs 【5】勝者チーム【33】 【10】勝者チーム vs 【11】勝者チーム【34】 【12】勝者チーム vs 【13】勝者チーム【36】 【16】勝者チーム vs 【17】勝者チーム【38】 【20】勝者チーム vs 【21】勝者チーム【40】 【24】勝者チーム vs 【25】勝者チーム【41】 【26】勝者チーム vs 【27】勝者チーム【3回戦】5月21日(水)【42】 【28】勝者チーム vs 【29】勝者チーム【43】 【30】勝者チーム vs 【31】勝者チーム【44】 【32】勝者チーム vs 【33】勝者チーム【45】 【34】勝者チーム vs 【35】勝者チーム【46】 【36】勝者チーム vs 【37】勝者チーム【47】 【38】勝者チーム vs 【39】勝者チーム【48】 【40】勝者チーム vs 【41】勝者チーム【プレーオフラウンド】○第1戦:6/4(水)○第2戦:6/8(日)【プライムラウンド】○準々決勝:第1戦 9月3日(水)/第2戦 9月7日(日)○準決勝:第1戦 10月8日(水)/第2戦 10月12日(日)○決勝:未定