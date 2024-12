Jリーグは20日に2025シーズンのルヴァンカップの日程を発表した。昨シーズンに優勝した 名古屋グランパス はテゲバジャーロ宮崎と対戦。また、J3初参入の高知ユナイテッドは23シーズンの天皇杯2回戦で2-1と勝利したガンバ大阪との再戦になる。同大会は24シーズンからグループリーグが廃止されて一発勝負のトーナメント制となった。J1、J2、J3の全60クラブが参加するものの、クラブワールドカップ出場の浦和レッズ、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2024-25に出場しているヴィッセル神戸、川崎フロンターレ、横浜F・マリノスはプライムラウンドから出場し、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)2024-25に出場しているサンフレッチェ広島はプレーオフラウンドから出場する。

上記5クラブを除くJ1の15チーム、J2の20チーム、J3の20チームの計55チームで7つのグループに分けたトーナメントを作り、1stラウンド(1回戦、2回戦、3回戦)を実施。勝ち上がった7チームに広島が加わった8チームで、6月にプレーオフラウンド第1戦と第2戦を行う。プライムラウンドに勝ち上がった4チームと、浦和、神戸、川崎F、横浜FMが加わった8チームで9月に準々決勝、さらに10月に準決勝をホーム&アウェー方式で開催。決勝の日程は未定となっている。■1stラウンド▽1回戦3月20日(木・祝)[14] 八戸 13:00 新潟 [プラスタ][2] 岐阜 14:00 横浜FC [長良川][3] 北九州 14:00 岡山 [ミクスタ][4] 高知 14:00 G大阪 [高知陸][8] 栃木C 14:00 鹿島 [未定][10] 沼津 14:00 柏 [愛鷹][12] 長野 14:00 東京V [長野U][16] 奈良 14:00 FC東京 [ロートF][18] 金沢 14:00 湘南 [石川西部][20] 讃岐 14:00 C大阪 [ピカスタ][22] 鳥取 14:00 京都 [Axis][24] 宮崎 14:00 名古屋 [いちご][26] 琉球 14:00 福岡 [タピスタ]3月26日(水)[6] 相模原 18:00 清水 [ギオンス][1] 甲府 19:00 藤枝 [JITス][5] 水戸 19:00 熊本 [Ksスタ][7] FC大阪 19:00 磐田 [花園][9] 大分 19:00 山口 [クラド]※1[11] 福島 19:00 札幌 [とうスタ][13] 愛媛 19:00 秋田 [ニンスタ][15] 松本 19:00 鳥栖 [サンアル][17] 大宮 19:00 いわき [NACK][19] 群馬 19:00 長崎 [正田スタ][21] 今治 19:00 徳島 [アシさと][23] 鹿児島 19:00 山形 [白波スタ][25] 富山 19:00 千葉 [富山][27] 栃木 19:00 仙台 [未定]※1 2025年1月1日よりクラサスドーム大分に変更▽2回戦4月9日(水)[28] [1]勝者チーム vs 町田[31] [6]勝者チーム vs [7]勝者チーム[32] [8]勝者チーム vs [9]勝者チーム[35] [14]勝者チーム vs [15]勝者チーム[37] [18]勝者チーム vs [19]勝者チーム[39] [22]勝者チーム vs [23]勝者チーム4月16日(水)[29] [2]勝者チーム vs [3]勝者チーム[30] [4]勝者チーム vs [5]勝者チーム[33] [10]勝者チーム vs [11]勝者チーム[34] [12]勝者チーム vs [13]勝者チーム[36] [16]勝者チーム vs [17]勝者チーム[38] [20]勝者チーム vs [21]勝者チーム[40] [24]勝者チーム vs [25]勝者チーム[41] [26]勝者チーム vs [27]勝者チーム▽3回戦5月21日(水)[41] [28]勝者チーム vs [29]勝者チーム[42] [30]勝者チーム vs [31]勝者チーム[43] [32]勝者チーム vs [33]勝者チーム[44] [34]勝者チーム vs [35]勝者チーム[45] [36]勝者チーム vs [37]勝者チーム[46] [38]勝者チーム vs [39]勝者チーム[47] [40]勝者チーム vs [41]勝者チーム■プレーオフラウンド▽第1戦6月4日(水)▽第2戦6月8日(日)■プライムラウンド▽準々決勝第1戦9月3日(水)▽準々決勝第2戦9月7日(日)▽準決勝第1戦10月8日(水)▽準決勝第2戦10月12日(日)▽決勝未定