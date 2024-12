■向き合うたびにポーズをキメる、終始楽しそうなふたり

【動画】キンプリ高橋海人とSKY-HIの「D.U.N.K.」コラボダンス

SKY-HIが自身の公式TikTokで、King & Princeの高橋海人(「高」ははしごだかが正式表記)と「D.U.N.K.」(SKY-HI)をダンスする動画を公開した。

SKY-HIはKing & Princeのニューアルバム『Re:ERA』に収録されている高橋のソロ曲「POPSTAR in the KINGDOM」の作詞・作曲を担当している。さらに、2025年1月12・13日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』にはSKY-HIも高橋も出演する。

動画では、SKY-HIと高橋はお揃いのリバーシブルジャケット(SKY-HIは黒、高橋は水色)を着て登場。

ひとり待つ高橋のもとにSKY-HIがやってくると、手でカウントを取り、ふたりで踊り出す。軽やかにステップを踏み、向き合うたびにポーズをキメる。終始楽しそうなふたりは、踊り終えたあとも笑顔が弾けていた。

「かわいいコラボ!」「D.U.N.K.楽しみ」「ふたりとも楽しそう」などといった声が続々と到着している。

イベント情報

『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』

[2025年]

01/12(日)神奈川・Kアリーナ横浜

出演:SKY-HI / 超特急 / 高橋海人(King & Prince) / PSYCHIC FEVER / &TEAM

「Apartment B」 Special Session ! !」

LEO(ALI)/ 荘子it (Dos Monos)/ アオイヤマダ / BE:FIRST / ShowMinorSavage …and more

01/13(月・祝)神奈川・Kアリーナ横浜

出演:SKY-HI / 超特急 / 高橋海人(King & Prince) / BE:FIRST / Aile The Shota / &TEAM / MAZZEL …and more

『D.U.N.K.プロジェクト』公式サイト

https://dunk.dance/

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/

King & Prince OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/