ケンタッキーフライドチキンの期間限定として「チキンクリームポットパイ」が数量限定で登場!

24層に重なるサクサクのパイ生地に野菜たっぷりのシチューが入った、冬の定番メニューです☆

ケンタッキーフライドチキン「チキンクリームポットパイ」2025

発売日:2025年1月6日(月)

※数量限定、なくなり次第販売終了

販売店舗:全国のケンタッキーフライドチキン店舗

※一部、販売しない店舗があります

※デリバリーでの価格は異なります

全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、「チキンクリームポットパイ」が数量限定で登場!

温かい食べ物で温まりたい寒い冬におすすめの、ケンタッキーフライドチキン冬の定番メニュー「チキンクリームポットパイ」が、2025年も心と体を温めてくれます。

「チキンクリームポットパイ」は、1996年に発売されてから29年もの間、愛されてきたケンタッキーフライドチキン冬の定番メニュー。

チキンと北海道産じゃがいも、にんじん、コーン、玉ねぎと、野菜をふんだんに使った具だくさんのクリームシチューに、24層に重なるパイ生地を乗せて、お店のオーブンで焼き上げたこだわりの一品です。

サクサクのパイ生地に温かいクリームシチューが冷えた体に染み渡ります。

チキンクリームポットパイ

価格:450円(税込)

パイ生地に何もつけず、サクサク生地の食感を楽しんだり、くずしたパイ生地をアツアツのシチューに浸して、たっぷり具材と一緒に頬張ったりと、一皿でさまざまな楽しみ方ができる「チキンクリームポットパイ」

おいしい上に心も体も温めてくれる、冬の定番メニューです☆

チキンクリームポットパイセット

価格:860円(税込)

セット内容:チキンクリームポットパイ、ポテト(S)、ドリンク(M)

「チキンクリームポットパイセット」なら、セットのポテト(S)にシチューをディップして食べるのもおすすめです。

ぐっと寒くなる時期に、ケンタッキーフライドチキン冬の定番「チキンクリームポットパイ」で温まることができます。

サクサクのパイと野菜たっぷりのクリームシチューが寒い季節にうれしい、冬の定番メニュー!

「チキンクリームポットパイ」は、全国のケンタッキーフライドチキンにて、2025年1月6日(月)より数量限定で登場です。

20周年を記念して夏の定番が冬にも登場!ケンタッキーフライドチキン「レッドホットチキン」 20周年を記念して夏の定番が冬にも登場!ケンタッキーフライドチキン「レッドホットチキン」 続きを見る

4,190円相当の引換券や保冷バッグ入り!ケンタッキーフライドチキン「ケンタ福袋 2025」 4,190円相当の引換券や保冷バッグ入り!ケンタッキーフライドチキン「ケンタ福袋 2025」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 24層のサクサクパイ生地とクリームシチューがマッチ!ケンタッキーフライドチキン「チキンクリームポットパイ」2025 appeared first on Dtimes.