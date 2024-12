「ユニクロ × JW ANDERSON」新作は現代風プレッピー。ショート丈シャツやカラフルバッグはマストバイ

UNIQLO (ユニクロ)」と、英国発ブランドの「JW ANDERSON(ジェイ ダブリュー アンダーソン)」による最新コレクションが公開されました。2025年1月10日(金)より順次販売がスタートする「UNIQLO and JW ANDERSON」春夏コレクションでは、デニムジーンズやポロシャツ、パーカといった定番アイテムにフォーカス。クラシックだけれど今っぽいファッションアイテムは、またまた話題になりそうですよ。

「UNIQLO and JW ANDERSON」2025春夏コレクションが登場2025年春夏向けの「UNIQLO and JW ANDERSON」は、プレッピースタイルをモダンにアレンジしているところが特徴。ショート丈のオックスフォードシャツや、プレッピーのアイコンであるブレザーには、軽量で伸縮性に優れた高機能素材を採用するなど、トレンドを反映したデザインと実用性に優れたコレクションとなっています。また、カラフルな彩りで展開されるバッグやソックスなどのアクセサリーにも、注目してみてくださいね。ショート丈のシャツやブレザーはマストバイここからは、レディースアイテムを中心にコレクションの詳細をチェックしてきましょう。まず、ショート丈の「オックスフォードシャツ」(税込2990円)は、ウエストのくびれがない直線的なボクシーシルエットが印象的。どんなコーデにも取り入れやすいカラーの『WHITE』や『BLUE』に加えて、ストライプ模様が入った『OFF WHITE』『PINK』『LIGHT BLUE』もラインナップしますよ。すっきりとしたシルエットは幅広いボトムスとマッチしそうなので、イロチで揃えるのもおすすめ。プレッピースタイルに欠かせないジャケット、「感動ブレザー」(税込6990円)も見逃せません。ユニクロと東レによって共同開発された素材のおかげで、軽くてしわになりにくい革新的なブレザーになっているといいます。オンラインでは、「感動ブレザー/袖丈着丈短め」(税込6990円)も登場しますよ。伝統的でクラシカルなラグビーシャツのディテールを再現した、「ボクシーラガーポロシャツ」(税込3990円)も要チェック。春先には、『OFF WHITE』のラガーポロシャツも大活躍してくれる予感がしますよ。デニムシャツワンピや細部にこだわったジーンズも必見リラックスシルエットの、「デニムシャツワンピース」(税込4990円)もかわいいですよね。オンラインストアでは、XS〜XXLまで6つのサイズで展開されるため、お好みの丈感を選べそう。カラーは深みのある『NAVY』と、明るい『BLUE』の2種類で展開されます。「ストレートジーンズ」(税込3990円)は、柔らかな素材で快適な履き心地が魅力。後ろポケットにプリントされた、JWAロゴがポイントになっていますよ。「ドローストリングバッグ」はカラフルな4色展開小ぶりなのに高い収納力を誇るバッグも良いけれど、時には「ドローストリングバッグ」(税込2990円)のような、存在感のあるアクセサリーアイテムを取り入れてみるのはいかがでしょうか?カラフルな『PINK』『ORANGE』『BLUE』『GREEN』の4色から、コーデの差し色にぴったりなものを選んでみて。デニムキャップやソックスの小物類も見逃せないウェアと同じデニム生地で仕上げた、「UVカットデニムキャップ」(税込1990円)もお目見えします。異なる色を配したアジャスター部分と、ロゴ刺繍がポイント。ロゴが刺繍された「ソックス」(税込390円)で、足元までしっかりプレッピースタイルを貫くのも大切ですよ。ポップなカラーリングの「ソックス」(税込390円)を、デニムからチラリと覗かせてみるのもかわいいかも!?UNIQLOの公式サイトでは、「UNIQLO and JW ANDERSON」コレクションの全貌が公開されているので、今からどのアイテムを狙うべきか事前にチェックしておいてくださいね。「UNIQLO and JW ANDERSON」のアイテムはこちらhttps://www.uniqlo.com/参照元:株式会社ユニクロ