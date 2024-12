大人気韓国コスメrom&nd(ロムアンド)とローソンの共同開発コスメ「&nd by rom&nd(アンドバイロムアンド)」。12月10日から、&nd by rom&nd初のラッキーバッグ(福袋)が登場! イエベ向け、ブルべ向けのそれぞれの中身とは……?○&nd by rom&nd LUCKY BAG WARM/COOL ローソン標準価格 各2,200円パーソナルカラーに合わせたメイクができる、3アイテム&ヘアアクセが入ったお得な特別セット。下地、アイパレット、ティントが入っていて、ヘアアクセのカラーは、各セットで異なります。かわいいリボンデザインのパッケージで、プレゼントにもおすすめ。

○&nd by rom&nd LUCKY BAG WARM(イエベSET)▽セット内容・グラッシーミルキートーンアップ BE01ミルキーアイボリー ローソン標準価格 990円・メロウアイパレット BR01ソフトブラウン ローソン標準価格 1,350円・イナピスクエアグラッシーボムティント INAP02ヌードスクエア ローソン標準価格 820円・イエベカラーのかわいいヘアアクセ付き「イナピスクエアグラッシーボムティント INAP02ヌードスクエア」は、透け感のあるブラウンティント。ちゅるんとした色味で、日常使いからデートやおでかけまで、幅広い場面で使えそう!「メロウアイパレット BR01ソフトブラウン」は、手のひらサイズで旅行やお出かけ用に持ち運ぶのにもよさそうなサイズ感。イエベ向けにブラウンを中心とした4色で、捨て色なしのカラーがそろいます。○▼&nd by rom&nd LUCKY BAG COOL(ブルベSET)【セット内容】・グラッシーミルキートーンアップ PK01ミルキーピーチ ローソン標準価格 990円・メロウアイパレット PK01ローズフォグ ローソン標準価格 1,350円・イナピスクエアグラッシーボムティント INAP01チェリーピー ローソン標準価格 820円・ブルベカラーのかわいいヘアアクセ付き「イナピスクエアグラッシーボムティント INAP01チェリーピー」は、ブルべ向きの少しくすみのあるダークレッド。透け感があるので、重ねぬりしてもかわいく仕上がりそう。「メロウアイパレット PK01ローズフォグ」は、くすみカラーのピンクベージュがかわいいアイパレット。ラメはキラキラだけど粒が大きすぎず、馴染みが良いキラキラ感。○アイシャドウを比較してみた左から「メロウアイパレット PK01ローズフォグ」「メロウアイパレット BR01ソフトブラウン」「メロウアイパレット BR01ソフトブラウン」「メロウアイパレット PK01ローズフォグ」を比べてみると、ブルべ向けはピンクカラーを中心としたくすみ系カラー、イエベ向きはブラウンを中心としたやわらかマットカラー。どちらも捨て色なしで、使いやすそうな印象です。○下地を比較してみたイエベ向けの「グラッシーミルキートーンアップ BE01ミルキーアイボリー」と、ブルべ向けの「グラッシーミルキートーンアップ PK01ミルキーピーチ」を比較してみました。上から「グラッシーミルキートーンアップ PK01ミルキーピーチ」「グラッシーミルキートーンアップ BE01ミルキーアイボリー」どちらも白みが強めで、クリアにトーンアップしてくれます。イエベ向けは黄みがあり、肌に馴染みやすいカラー。ブルべ向けはツヤ感があり、透明感ある肌を演出してくれます。SPF50+・PA++++で、下地&日焼け止めとしての機能は抜群! ポーチインするサイズで、お直しや持ち運びコスメとしてかなり役立ちそう!今回発売されるハッピーバッグは、イエベ向け・ブルべ向けでまとめられているので、これ一つでメイクが完成するのが嬉しいポイント。年末年始の旅行やお出かけでの持ち運びや、メイク道具忘れちゃった! というときの強い味方になってくれそうです!