【PlayStation OFFICIAL LICENSED GOODS SHOP in アトレ秋葉原】開催期間:12月26日~2025年1月15日まで

コスパは、「PlayStation」の新作グッズショップ「PlayStation OFFICIAL LICENSED GOODS SHOP in アトレ秋葉原」を12月26日より開催する。

「PlayStation OFFICIAL LICENSED GOODS SHOP in アトレ秋葉原」は「PlayStation」をデザインした先行販売商品をはじめ、「サルゲッチュ」の「ピポサル」や「どこでもいっしょ」の「トロ」、「ASTRO BOT」の新作先行販売商品がラインナップ。

また、グッズショップ会場で商品を購入すると限定特典として「限定ステッカー」がもらえる。

PlayStation OFFICIAL LICENSED GOODS SHOP in アトレ秋葉原

【【 #PlayStation 】《PlayStation™ OFFICIAL LICENSED GOODS SHOP in アトレ秋葉原》開催!【COSPA_inc】】

開催期間:12月26日~2025年1月15日

会場:アトレ秋葉原1/2F・特設会場

営業時間:10時~21時

※最終日は20:00閉店となります。

※アトレ秋葉原の営業時間に準じます。

入場料:無料

※来場者多数の場合は整理券配布など入場方法が変更になる場合がございます。

会場の品切商品や再入荷情報については、催事X(旧Twitter)でお知らせいたします。

@TLM_event_info

先行販売商品情報

PlayStation

・薄手ドライパーカー for PlayStation 価格:6,380円

・コントローラー Tシャツ for PlayStation 価格:3,300円

・Tシャツ for PlayStation(Hardware) 価格:3,300円

・Tシャツ for PSP™(PlayStation Portable) 価格:3,300円

・PLAY HAS NO LIMITS Tシャツ for PlayStation 価格:3,300円

・ドライTシャツ for PlayStation 価格:3,520円

・ファンクショナルバックパック for PlayStation 価格:14,300円

・ラージトート for PlayStation(Hardware) 価格:1,980円

・二層ステンレスマグカップ(塗装) for PlayStation 価格:3,630円

・アクリルマルチキーホルダー for PlayStation(Memory Card) 価格:880円

・アクリルマルチキーホルダー for PlayStation 5(DualSenseワイヤレスコントローラー) 価格:880円

・メタルカラビナ for PlayStation 価格:1,430円

どこでもいっしょ

・トロ アクリルスタンド まったりキャンプ Ver. 価格:1,650円

・井上トロ アクリルスタンド 価格:1,650円

・トロ アクリルつままれ 価格:880円 [イラスト:ちと]

※「つままれ」はコスパの登録商標です。

・トロ パスケース(ナスカン付き) 価格:1,650円

・トロ 屋外対応ステッカー 価格:770円

・トロ ミニステッカーセット 価格:770円

・トロ 薄手ドライパーカー まったりキャンプ Ver. 価格:6,380円

・愛ってなんだろうニャ? Tシャツ 価格:3,300円

・トロ ヴィンテージ Tシャツ 価格:3,300円

・トロ ヴィンテージ ショルダートート 価格:2,200円

サルゲッチュ

・ピポサル アクリルつままれ 価格:880円[イラスト:ちと]

※「つままれ」はコスパの登録商標です。

・ピポサル アクリルスタンド 価格:1,650円

・ピポサル ESCAPE Tシャツ 価格:3,300円

・ピポサル 薄手ドライパーカー 価格:6,380円

・ピポサル パスケース(ナスカン付き) 価格:1,650円

・ピポサル クリーナークロス 価格:660円

・ピポサル バナナ Tシャツ 価格:3,300円

・ピポサル バナナ ラージトート 価格:1,980円

ASTRO BOT

・アストロ アクリルスタンド 価格:1,650円

・アストロ アクリルつままれ 価格:880円[イラスト:ちと]

※「つままれ」はコスパの登録商標です。

・アストロ 大捜索 Tシャツ 価格:3,300円

・アストロ スプラッシュ Tシャツ 価格:3,300円

・アストロ ディテール Tシャツ 価格:3,300円

・アストロ メタルカラビナ 価格:1,430円

・アストロ プレイステーションシェイプス Tシャツ 価格:3,300円

・アストロ プレイステーションシェイプス ショルダートート 価格:2,200円

先行販売商品の受注通信販売について

先行販売商品に関しては下記日程で「コスパWEB通販」「ジーストア・ドット・コム」にて受注通信販売を実施。

・受注期間

受注開始:12月19日18時

受注終了:2025年1月26日(日)

[商品お届け時期:2025年4月上旬予定]