IMP.の魅力全開！60分以上の未公開シーンを織り交ぜた『M:ZINE』完全版が放送

毎月1組ピックアップアーティストを招き、「ファン目線で気になること」をぶつけて彼らの本音を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE(エンジン)』。

12月22日(日)、地上波放送では収まりきらなかった未公開映像&トークを90分のうち、60分以上の大ボリュームの初出しを織り交ぜた『M:ZINE 完全版』が、CSテレ朝チャンネル1で放送される。

12月のマンスリーアーティストは、IMP.。

2023年8月『CRUISIN’』でデビューした7人組男性グループだ。

デビュー作のMV公開が14時間で100万回再生超えを記録したほか、Billboard Japanダウンロード・ソング・チャート“Download Songs”で1位を獲得。

10月には新曲『BAM-BOO』のMVが公開され、破竹の勢いで繰り広げられるダンスと楽曲の上昇感が合いまった、IMP.最大のダンスナンバーが感じられるMVが話題に。

さらに11月には『ミチシルベ』のMVも公開、12月には両A面3rdシングル『BAM-BOO/ミチシルベ』がリリースされた。デビューから1年、注目の7人組である。

◆“未公開”エピソードトークも

「実はこんなことありました!IMP.激動の一年を振り返ろう」では、“デビュー時の生配信はド緊張と忙しさで記憶がない?”や“ご飯会で盛り上がりすぎ!? 夜道ダッシュ事件”が語られる。

「エンジョイダンスバトル」では、椿泰我vs鈴木大河によるマライア・キャリー『All I Want for Christmas Is You』の未公開対決も。また、影山拓也が“未公開1人で”挑戦したTWICE『One More Time』にスタジオは大盛り上がり。

「本音で答えてYES or NO」では、“実はメンバーに謝りたいことがある”や“この機会にメンバーに聞いてみたいことがある”などが公開される。

さらに、収録後の「スペシャルインタビュー」なども織り込み、地上波から60分以上の未公開シーンを含んだ90分スペシャルで放送される。