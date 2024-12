今年の締めに食べたい！ お持ち帰り・お取り寄せができる年越しそば10選

おいしい年越しそばを、お取り寄せとお持ち帰りでご紹介!

12月に入り、年越しの準備は進んでいるでしょうか。大晦日に欠かせない年越しそばはもう準備されていますか? 今回は、年末にゆっくり味わいたいおいしい年越しそばを、お取り寄せとお持ち帰りで5選ずつご紹介します!

お持ち帰りできるそば

1. 蕎麦おさめ(東京・目白)

「食べログ そば EAST 百名店」にも選出された、蕎麦おさめ。玄挽きそばは甘みや香りはしっかりと残しつつもそば粉のひき方を調整することで、しなやかな喉越しも兼ね備えています。

そんな蕎麦おさめの年越しそばは、お待ち帰りは2人前より注文可能です。2,200円で、現金払いのみ。受取日は12月31日の9〜11時です。今年の予約はすでに締め切っていますが、数量限定で当日も販売しているので、朝早くに行くのもおすすめです。

詳細はこちら。

2. 明神下 蕎麦 おしん(東京・御茶ノ水)

店主の黒崎慎さんは、そばだけでなく関西のだし文化を大切にする「土山人」に引かれ「東京 土山人」を皮切りに、本店の「芦屋 土山人」ほか系列店で計10年ほど研鑽を積まれています。2023年オープン後、すぐに人気店となり注目が集まりました。

今年の年越しそばは30日までの予約で、1人前1,100円を2人前から注文可能。受け取り期間は31日の午前11時半までと、15時〜17時半です。

普段十割そばを提供されていますが、今年から自宅でも調理しやすいように、1割小麦粉をつなぎとして入れて、九一そばにされています。

3. 驀仙坊(東京・中目黒)

かきあられせいろ 出典:蓼喰人さん

扱うそばの実は粘りのあるもののみを使い、石臼による自家製粉で、風味豊かなそばを味わえます。

年越しそばの予約はすでに開始していて、無くなり次第終了となります。受取日は31日12〜18時。支払いは現金のみです。

4. 三合菴(東京・広尾)

自家製ごまだれ蕎麦 出典:みきだょーん♡さん

程よいコシのある上品なそばをお求めなら、広尾駅近くの三合菴がおすすめ。広尾に通う熱烈なファンがいるほどの人気店です。その三合菴が出すそばは、九一そば。

一口啜るごとに、そばの香りが口いっぱいに広がります。年末の手打ちそばはすでに完売しており、手打ちそばと同様のそば粉で製造する機械打ちのそばは、2人前から2,300円で、30〜31日に店頭で販売となります。

予約も可能なので、この機会に名店の味を自宅で味わってみてはいかがでしょう。

5. 東京 土山人(東京・池尻大橋)

せいろそば 写真:お店から

名店として名高い「東京 土山人」。名店の味を自宅で大晦日に楽しむことができます。注文は数量限定となっており、無くなり次第終了となります。受け取り日時は30日の営業時間内と、31日の11〜17時です。



取り寄せできるそば

6. こそば亭(新潟・新井)

「妙高田舎蕎麦 生そばつゆセット6人前」5,000円 写真:お店から

こそば亭は、昔から妙高山麓で栽培され続けてきた希少在来種そば、こそばを使用しています。こそばは、妙高山麓だけにわずかに残る貴重なそばで「幻のそば」と言われています。香りや味が濃く、お取り寄せで手軽に楽しむことができます。

■注文はこちら

https://www.kosobatei.jp/

7. 総本家更科堀井 本店(東京・麻布十番)

半生そば詰合せMIX【半生もり(旬そば)・半生更科各1箱4人前、瓶つゆ2本4人前】 3,450円 写真:お店から

更科そばはそばの実の芯の部分だけを使った真っ白なそば。そばの実を10%まで磨いて出来上がります。一口すすると、つるりと喉越しが良く、歯切れも良くあっという間に食べ終わります。

真っ白で上品な見た目もいいですね。今年の注文は、年内は23日まで、25日の発送が最終です。お店に足を運ぶのもいいですが、今年はお取り寄せで自宅で食べるのもおすすめですよ。

■注文はこちら

https://www.sarashina-horii.jp/

8. 川棚温泉 元祖瓦そば たかせ(山口・川棚温泉)

家庭用瓦そばセット2人前 1,296円 写真:お店から

数々のメディアで紹介され続けている、川棚温泉 元祖瓦そば たかせ。

看板メニューは、高級宇治抹茶を練り込んだ茶そばをパリッと炒めて瓦に盛り、牛肉や錦糸玉子、のり、レモン、もみじおろしなどをのせ、少し甘めのつゆを添えて供する「元祖瓦そば」。この味を再現できるのが「家庭用瓦そばセット」です。最高級宇治抹茶を練り込んだそばは、口いっぱいに広がるお茶の香りを楽しみながら味わうことができます。

今年の年越しそばは、本格的な瓦そばで締めくくるのもいいですね。

■注文はこちら

https://www.kawarasoba.jp/index.php

9. 小嶋屋総本店(新潟・魚沼中条)

生へぎそば(生そば) 2人前(めんつゆ付) 1,728 円 写真:お店から

新潟県十日町市の老舗「小嶋屋総本店」の初代が考案したこちらのそばの特徴は、つなぎに海藻のフノリを使うことで生まれる、のど越しの良さです。フノリは、織物の緯糸(よこいと)をピンと張るために、十日町で日常的に使われていたもの。このフノリをつなぎに利用できないかと考えた初代が、研究の末に完成させたのが「布乃利そば」です。

大晦日だけでなく定期的にお取り寄せしたくなるおいしさです。「年越しそばセット」の申し込みは12月20日までとなっており、この機会にぜひ堪能されてみてはいかがでしょうか。

■注文はこちら

https://www.hegisoba.net

10. そば通販 富泉(埼玉・川口)

年越しそば-とろろ蕎麦 2人前〜(1人前830円) 写真:お店から

埼玉県川口市の「そば通販 富泉」は、老舗「砂場」で修業したそば職人が営む、そばの通販専門店。開業時は一般的なそば店としてスタートしたものの、お店と出前の両立に疑問を感じて出前専門となり、その後さらに通販専門店に転向したというお店です。

そば本来の味や食感は、つなぎに使う小麦粉の熟成によって損なわれる可能性があり、それを防ぐために小麦粉の熟成具合を調整しているそうです。

■注文はこちら

https://www.tomisen.com/?srsltid=AfmBOoqePKJkJr9ouMcV0w36Xy-aiereDo6lvSL90JNuLn-yMFCFxV3Y

