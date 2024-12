◆デビッド・ベッカム、妻・ヴィクトリアとのデートに笑顔

【モデルプレス=2024/12/20】サッカー元イングランド代表のデビッド・ベッカムが12月17日、自身のInstagramを更新。妻でファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカムとの2ショットを披露した。デビッドは「More about date night WOW full vegan and spectacular with obviously great wine and even better company」とつづり、レストランでヴィクトリアと同じテーブルに座る2ショットを投稿。ヴィクトリアの横でデヴィッドは幸せに満ちた表情を浮かべており、夫婦デートを満喫したようだ。

◆デビッド・ベッカム&ヴィクトリア夫婦の2ショットに反響

この投稿には「美男美女という言葉がピッタリ」「絵になる夫婦」「永遠の憧れ」「夫婦揃っていい年の重ね方をしている」「スパースターカップル」などと反響が寄せられている。デビッドは1999年にヴィクトリアと結婚。同年にブルックリン・ジョセフ・ベッカム、2002年にロメオ・ジェームズ・ベッカム、2005年にクルス・デイヴィッド・ベッカム、2011年にハーパー・セブン・ベッカムが誕生した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】