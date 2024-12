【スペシャルコラボ試合】2025年3月1日18時

ロサンゼルスに拠点を置く全米プロバスケットボール協会(NBA)のチーム「Los Angeles Lakers(以下、レイカーズ)」は、公式Xアカウントにて現地時間の2025年2月28日25時(日本時間3月1日18時)に「ONE PIECE」とのスペシャルコラボ試合が行なわれることを発表した。

ポストには、ルフィがイエローにパープルのラインが入ったレイカーズのユニフォームを着て、バスケットゴールにシュートを決めようとしている尾田栄一郎のイラストや、レイカーズカラーの「ONE PIECE」ロゴが添えられた。

なお、開催場所など試合の詳細は今後発表されるとのことだ。

Luffy and the Straw Hat Pirates are joining the Lakers for One Piece Night on Feb. 28! More details to come 🏴‍☠️ #LakersxONEPIECE



麦わらのルフィ「Los Angeles Lakers」入団!?

『ONE PIECE』と「Los Angeles… pic.twitter.com/nzc1wWVMaK