2025年の殿堂入り候補者が発表…カーメロやハワード、ガソル、アマレらが初ノミネート

12月20日(現地時間19日、日付は以下同)。『ESPN』の“NBA TODAY”の番組内で、ネイスミス・バスケットボール・ホール・オブ・フェイム(以降、殿堂)による、2025年のバスケットボール殿堂入り候補者たちが発表された。

今後は「NBAオールスター2025」の開催地カリフォルニア州サンフランシスコのベイ・エリアで2月15日に最終候補たちが発表され、4月6日にNCAAトーナメントのファイナル4(準決勝)が開催されるテキサス州サンアントニオで2025年の殿堂入りメンバーが決定する。

Naismith Basketball Hall of Fame announces eligible candidates for the Class of 2025.

🔗 https://t.co/qAYBhHPn6K#25HoopClass pic.twitter.com/Cwj8Zqwz4f

- Basketball HOF (@Hoophall) December 19, 2024