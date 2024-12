ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が大阪のパークを飛び出し、東京の子どもたちにクリスマス・プレゼントを届けた。18日、東京大学医学部附属病院(東大病院)小児医療センターに、セサミストリートのエルモとクッキーモンスターがサプライズ登場し、子どもたちを喜ばせた。USJは、パーク開業以来、これまで150人以上の難病と闘う子どもたちをパークへ招待するなど、子どもたちの笑顔につながる活動を推進してきた。2024年度もクルーが一丸となってサポートし、28人の笑顔を生み出した。

そして今回は“東京出張”。クリスマス病院訪問は、長い入院生活の中で少しでも子どもたちに笑顔になってもらおうと、USJとコーポレート・マーケティング・パートナーのローソンが共同で、2021年から毎年実施。今年は、次代を担う子どもたちを育くんでいくため子どもの体と心の病気の治療を総合的に行う、東大病院小児医療センターの協力を得て、実施となった。訪問当日、何も知らされていない子どもたちを前に、セサミストリートのエルモとクッキーモンスターがサプライズを仕掛け、子どもたちはびっくり。そしてとびきりの笑顔があふれた。さらに、小児医療に携わる水野雄太先生が、この日のために練習を積んだ“ジャグリング”を披露。「わくわくした!」「先生のジャグリングすごかった〜」など、普段とは違う水野先生の姿に、集まった子どもたちから歓声があがった。ローソンからもプレゼント。一部の店舗で導入しているクレーンゲームが、この日限定で特別設置され、子どもたちはドキドキしながら、家族とともにゲームを楽しんでいた。TM and (C) 2024 Sesame WorkshopTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.