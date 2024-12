ADAM atが、メジャー・デビュー10年となる2025年1月29日に、10th Anniversary Best Album『The Creation of ADAM』をリリース。このアルバムに。京都を拠点に活動する5人組アイドル・きのホ。をfeat.した新曲が収録される。インストゥルメンタル・バンドとして活動しながらゲスト・アーティストをむかえたVocal曲も多数発表しているADAM at。Best Albumでは、そんなレンジの広い楽曲群を“INST盤”と“VOCAL盤”の2枚に分け、全26曲の収録曲はファンからの投票で人気の楽曲を中心に選曲されている。

リリース情報







10th Anniversary Best Album 『The Creation of ADAM』作品形態:配信、CD(2枚組)発売日 : 2025年1月22日(水)価格 : 4,400円 (tax in)収録曲:ファン投票で人気の楽曲を中心に、新たに再レコーディングした楽曲を含む2枚組BEST ALBUM。【Disc1】 INST盤1. 六三四. ニュー・レコーディング2. MONOLITH3. Echo Night ニュー・レコーディング4. Clarice5. OUTLAST6. サイコブレイク ニュー・レコーディング7. Oroppas ニュー・レコーディング8. 百物語9. Karakusa Trick ニュー・レコーディング10. Install ニュー・レコーディング11. Spring Field12. 五右衛門 ニュー・レコーディング13. Silent Hill14. 最終電車15. カルラテン16. 韻と楼 ニュー・レコーディング【Disc2】 Vocal盤1. Silent World feat. KYONO, Ryu (Ryu Matsuyama)2. 定時で帰ろう feat. TOTALFAT3. 22時 feat. FRONTIER BACKYARD4. Thanx God It’s Friday feat. EGG BRAIN5. ケイヒデオトセ feat.Benji Webbe from SKINDRED6. Happy Place feat. Grant Nicholas7. Oi-Majika feat. セックスマシーン!!, GELUGUGU ニュー・レコーディング8. サタデーナイトフルット feat. コヤマシュウ from SOOBIE DO9. Your 7 Story feat. SECRET 7 LINE10.シャイン☆センゲン feat. きのホ。 新曲