淡路島の「ハローキティ」の施設、メディアアート&レストラン「HELLO KITTY SMILE」内にある「レストラン玉手箱」に「冬季限定ドリンク」が期間限定で登場!

冬季限定デザインの「ハローキティ」のラテアートがかわいい、「アップルパイティーラテ」と「チョコレートミルク」です☆

HELLO KITTY SMILE「冬季限定ドリンク」アップルパイティーラテ/チョコレートミルク

価格:各700〜1,000円(税込)

期間:2024年12月26日(木)〜2025年1月31日(金)

※テイクアウトは2025年2月28日(金)まで提供

提供時間:11:00〜19:00(L.O. 18:30)

取扱店舗:HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」(兵庫県淡路市野島蟇浦985-1)

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の施設、メディアアート&レストラン「HELLO KITTY SMILE」内にある「レストラン玉手箱」で、寒い冬に体温まるホットドリンク2種と冬季限定デザインのラテアートが登場します。

今回は、「ハローキティ」が大好きなアップルパイの風味を味わうことができる優しい甘さのミルクティー「アップルパイティーラテ」や、濃厚なチョコレートが口いっぱいに広がり、贅沢な味わいを楽しめる「チョコレートミルク」がラインナップ。

寒い冬にほっと一息つける、甘くとろけるドリンクです。

また、「冬季限定ドリンク」とともに、冬季限定デザインのラテアートが登場。

乙姫の衣装を着た「ハローキティ」が2025年の文字と一緒に新年をお祝いするこの時期だけの限定デザインとなっています☆

この季節だけ楽しめる温かいドリンクと共に、「ハローキティ」のかわいい世界観溢れる「HELLO KITTY SMILE」が楽しめる一杯です。

乙姫の衣装を着た「ハローキティ」がかわいい冬季限定デザインのラテアートと、新年をお祝いができるホットドリンク!

HELLO KITTY SMILE の冬季限定ドリンクやラテアートは、「レストラン玉手箱」にて、2024年12月26日(木)から2025年1月31日(金)までの期間限定で登場です。

※ラテアートはイートイン限定

※メンテナンス休暇:2025年1月14日(火)〜1月21日(火)

