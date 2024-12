ASIAN KUNG-FU GENERATIONが本日12月20日、YouTubeチャンネル“THE FIRST TAKE”にて披露した「遥か彼方」「転がる岩、君に朝が降る」の音源を各配信サイトにて配信スタートした。配信がスタートした2曲は、2024年7月にアーティストの一発撮りパフォーマンスによるYouTubeチャンネル“THE FIRST TAKE”で公開されたもの。3年ぶりの登場で大きな話題となった。3年前に披露された「ソラニン」「エンパシー」の2曲も既に配信されており、4曲を映像とともに楽しむことが可能だ。

2024年12月20日(金) 配信開始配信リンク:https://bio.to/AKG_TFT▼「遥か彼方 - From THE FIRST TAKE」配信URL:https://kmu.lnk.to/HarukaKanata_TFT▼「転がる岩、君に朝が降る - From THE FIRST TAKE」配信URL:https://kmu.lnk.to/RMLFY_TFT▼「ソラニン - From THE FIRST TAKE」配信URL:https://kmu.lnk.to/Soranin-FromTFT▼ASIAN KUNG-FU GENERATION(後藤正文) & 世武裕子「エンパシー - From THE FIRST TAKE」配信URL:https://kmu.lnk.to/Empathy-FromTFT