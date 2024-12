ウェスティンホテル東京で初となる、平日限定「ベリー ストロベリー ウィークデイ アフタヌーンティー」の提供をスタート。

2025年1月14日からは、苺とラズベリーの香りに包まれる贅沢なスイーツとセイボリー12品のアフタヌーンティーが提供されます☆

ウェスティンホテル東京「ザ・ラウンジ」ベリー ストロベリー ウィークデイ アフタヌーンティー

期間:2025年1月14日(火)〜4月30日(水)※平日限定

時間:1)12:00〜14:00/2)12:30〜14:30 ※2時間制(30分前にL.O.)

料金:7,500円(税・サ込)

数量:1日限定30食

場所:ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」(1F)

※要オンライン予約、およびオンライン事前決済

2024年に開業30周年を迎えた都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」が、初の平日限定アフタヌーンティー「ウィークデイ アフタヌーンティー」の提供を開始。

2025年1月14日〜2025年4月30日までの期間は、旬の苺とラズベリーをテーマにした「ベリー ストロベリー ウィークデイ アフタヌーンティー」が提供されます!

場所は、ウェスティンホテル東京を象徴する大理石の柱が支える吹き抜けのもと、窓から望むガーデンの自然と溶け合うようにデザインされたロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」

平日だけのアフターヌーンティーを、開放感あふれる空間で楽しめます☆

ベリー ストロベリー ウィークデイ アフタヌーンティー

スイーツ:・苺とエルダーフラワーのジュレ・タルトフレーズ・苺と柚子のマリネ パッションフルーツのムース・木苺とルビーチョコレートのタルト・苺のマカロンセイボリー:・ベジタブルスティック・スモークチーズのキッシュ・スモークサーモンのハーブムース いくら ボローバン・フォアグラクリームのシュー スウィートバルサミコ・トリュフ香るタマゴとレタスのクロワッサンサンドスコーン:・プレーンスコーン・苺とクランベリーのスコーンドリンク:ポットで提供するTWGのティー8種類の他、アフタヌーンティーと合わせて楽しめる合計15種類のドリンクをフリーフローTWGのティーセレクション(ポット)・ロイヤルダージリン・1837ブラックティー・パイミュータン・ヴァニラブルボンティー・シンガポールブレックファストティー・フレンチアールグレイ・スウィートフランスティー・カモミールコーヒー・紅茶・ コーヒー・ カフェオレ・ カフェインレスコーヒー・ アイスティー・ アイスコーヒー・アイスカフェオレ・ミルク(アイス・ホット)

ホテル初の「ウィークデイ アフタヌーンティー」には、2025年4月までの期間は「ベリー ストロベリー ウィークデイ アフタヌーンティー」を提供。

上から時計回りに「苺とエルダーフラワーのジュレ」「タルトフレーズ」「苺と柚子のマリネ パッションフルーツのムース」「木苺とルビーチョコレートのタルト」「苺のマカロン」

苺とラズベリーをテーマに、甘酸っぱい旬の香りあふれるスイーツが揃います。

甘さと酸味のバランスがエレガントに調和した「苺とエルダーフラワーのジュレ」や

チョコレートに合わせた木苺のコンフィチュールが見た目もかわいらしい「木苺とルビーチョコレートのタルト」

「苺と柚子のマリネ パッションフルーツのムース」など、彩り華やかなラインナップになっています。

上から時計回りに「ベジタブルスティック」「スモークチーズのキッシュ」「スモークサーモンのハーブムース いくら ボローバン」「フォアグラクリームのシュー スウィートバルサミコ」「トリュフ香るタマゴとレタスのクロワッサンサンド」

セイボリーもトリュフやフォアグラを使用した、充実の内容。

また、提供するプレートは、水や光などホテルを取り巻く自然環境からインスピレーションを得た「ザ・ラウンジ」のインテリアに合わせた特注品です。

ギリシャ「グラススタジオ」製のガラスプレートに、水脈にも光にも見える柄をニュアンスカラーの淡いブルーであしらったオリジナルデザイン。

「ウィークデイ アフタヌーンティー」とともに「ザ・ラウンジ」で過ごす特別なひとときを演出します☆

「プレーンスコーン(左)」「苺とクランベリーのスコーン(右)」

卵を使わずヨーグルトとバターミルクで仕上げたこだわりのスコーンは、その日の朝に作るできたてを提供。

サクサクの外側と柔らかな内側の対照的な食感を、オリジナルクロテッドクリームや蜂蜜、フルーツジャムとともに味わえます。

苺の生地にドライクランベリーをふんだんに使った、食感豊かな「苺とクランベリーのスコーン」も用意。

ドリンクは、TWG Teaから厳選したティー8種類をポットで提供するほか、計15種類のメニューを揃えています。

旬を迎える苺や木苺をふんだんに使いながら、シェフが幾度となく試作を重ね、おいしさと美しさのバランスをプレートの上で追求した平日限定アフタヌーンティーです!

苺とラズベリーの香りに包まれる、贅沢なスイーツとセイボリー12品を楽しめる平日だけのアフタヌーンティー。

ウェスティンホテル東京「ザ・ラウンジ」のベリー ストロベリー ウィークデイ アフタヌーンティーは、2025年1月14日〜2025年4月30日まで提供です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 旬の香り溢れるストロベリーアフタヌーンティー!ウェスティンホテル東京「ザ・ラウンジ」 appeared first on Dtimes.