2025年1月6日(月)から放送開始予定のTVアニメ『わたしの幸せな結婚』第二期のノンクレジットエンディングが先行公開された。エンディング主題歌『月影おくり』はシンガーソングライターの伊東歌詞太郎が担当。ジャケットビジュアルも公開された。『わたしの幸せな結婚』は顎木あくみの人気小説。大正時代を舞台に、「鬼」と戦う「異能」の持ち主たちを主人公とした伝奇ラブロマンスだ。電子書籍・コミック含むシリーズ累計部数は900万部を突破している(2024年12月時点)。TVアニメ第一期はは2023年7月〜9月に放送。またこれに先駆けて2023年3月には実写映画も公開され、初登場週の週間1位を記録している。「異能」の名家に生まれながらもその才を持たず、家族から虐げられて育った少女・美世は、冷酷な軍人と噂される久堂家当主・清霞のもとへ政略結婚で嫁ぐ。だが清霞は美世の偽りない純粋さに心解かれ、美世もまた、そんな清霞の芯にある優しさに心温められていく。そして美世は封印されていた「夢見の力」を開花させ、清霞の危機を救うのだった。第二期では、挙式を控え、清霞の父母の隠居先の屋敷へ向かったふたりを新たな試練が待ち受ける。

今回はTVアニメ『わたしの幸せな結婚』第二期のノンクレジットエンディングが先行公開された。エンディング主題歌はシンガーソングライターの伊東歌詞太郎が担当。新曲『月影おくり』は2025年1月14日(火)より各種音楽サービスにて配信開始となる。また、ジャケットビジュアルも公開。イラストはpon-marshが担当。雪夜でも温かみを感じる柔らかなタッチのイラストになっている。アニメ放送まで、何回も何度もノンクレジットエンディング映像をお楽しみいただきたい。なおコニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)で、プラネタリウムライブ『伊東歌詞太郎 LIVE in the DARK -Planetary Orbit-』の開催が決定。期日は2025年3月14日。現在、オフィシャルファンクラブの会員限定でチケット受け付け中だ。(C)顎木あくみ・月岡月穂/KADOKAWA/「わたしの幸せな結婚」製作委員会