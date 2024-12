【雪ミク スカイタウン 10th Anniversary Ver. 1/7スケールフィギュア】2026年1月 発売予定予約受付開始:12月20日価格:34,980円

デザインココは、「雪ミク スカイタウン 10th Anniversary Ver. 1/7スケールフィギュア」の予約受付を12月20日より開始した。発売は2026年1月を予定し、価格は34,980円。

「雪ミク スカイタウン」オープン10周年を記念した特別な雪ミクが1/7スケールでフィギュア化。冬の寒さを吹き飛ばすようなぱぁっと明るい笑顔、透き通るようなブルーの髪、白・ブルー・シルバーを基調とした衣装など、イラストレーター・森倉円氏が描く記念ビジュアルが忠実に再現されている。

雪の結晶をイメージした台座はクリア素材で表現され、市販(別売)のLEDライトを組み込むことで、美しく輝かせることも可能。傍らにはラビット・ユキネも元気に寄り添っている。

「雪ミク スカイタウン 10th Anniversary Ver. 1/7スケールフィギュア」商品詳細

2026年1月 発売予定

予約受付開始:12月20日

価格:34,980円

仕様:1/7スケール PVC製塗装済み完成品

サイズ:全高約249mm(台座含む)

対象年齢:15才以上

材質:PVC、ABS

Art by 森倉円 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net