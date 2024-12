全国のケンタッキーフライドチキンに「レッドホットチキン」が数量限定で発売。

日本の“冬”をアツくする「レッドホットチキン」が、20周年を記念して、夏に続き再び登場します!

また、辛いもの好き必見な、“激辛ソース”の再登場も注目です☆

ケンタッキーフライドチキン「レッドホットチキン」

発売日:2024年12月29日(日) ※数量限定、なくなり次第販売終了

販売店舗:全国のKFC店舗 ※一部、販売しない店舗があります

価格:単品 330円(税込)

・「食べくらべセット」980円(税込)〔レッドホットチキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)〕

・「食べくらべ4ピースパック」1,490円(税込)〔レッドホットチキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種〕

・「食べくらべ6ピースパック」2,240円(税込)〔レッドホットチキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種〕

・「レッドホット満喫パック」2,240円(税込)〔レッドホットチキン6ピース、選べるサイド1種〕

・「激辛ソース」30円(税込)

・「激辛チャレンジセット」1,010円(税込)〔レッドホットチキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)、激辛ソース〕

※選べるサイドメニューは「ポテト(S)」「ビスケット」「チョコパイ」「カーネルクリスピー」「コールスロー(S)」から選択

※デリバリーでの価格は異なります

2004年の発売から2024年で20周年を迎えた、ケンタッキーフライドチキン夏の定番メニュー「レッドホットチキン」

2024年は20周年を記念して、冬にも「レッドホットチキン」が再登場します!

全国のケンタッキーフライドチキン店舗にて、2024年12月29日より「レッドホットチキン」を数量限定で発売です。

多くの人を惹きつける「レッドホットチキン」の魅力は、なんといっても、レッドペッパーとホワイトペッパーにハバネロを利かせた本格的な辛さ。

衣もポイントで、サクサク衣の食感と刺激的な辛さの後に鶏肉の旨味が押し寄せる唯一無二な味わいは、やみつきになること間違いなしです☆

また、辛味を追いがけできる「激辛ソース(別売り)」も再登場。

激辛ソースをかけることで、“1辛”から最大“5辛”まで自由に辛さ調整できます。

冬の激辛チャレンジとして、己の限界に挑戦したい人にもおすすめです!

20周年を記念して、夏の定番商品「レッドホットチキン」が冬にも登場。

ケンタッキーフライドチキンの「レッドホットチキン」は、2024年12月29日より数量限定で発売です!

4,190円相当の引換券や保冷バッグ入り!ケンタッキーフライドチキン「ケンタ福袋 2025」 4,190円相当の引換券や保冷バッグ入り!ケンタッキーフライドチキン「ケンタ福袋 2025」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 20周年を記念して夏の定番が冬にも登場!ケンタッキーフライドチキン「レッドホットチキン」 appeared first on Dtimes.