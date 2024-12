チーズをたっぷりと使ったチーズクリーム入り！ふわとろドーナツ「ティラミスドーナツ」

武嶋は、奈良県橿原市の生ドーナツのテイクアウト店「ふわとろドーナツ」にて、期間限定で「ティラミスドーナツ」の販売を2025年1月10日に開始します。

ふわとろドーナツ「ティラミスドーナツ」

武嶋は、奈良県橿原市の生ドーナツのテイクアウト店「ふわとろドーナツ」にて、期間限定で「ティラミスドーナツ」の販売を2025年1月10日に開始します。

【多様な新食感が魅力 21世紀3度目のドーナツブーム到来中!】

21世紀に入っての1回目のドーナツブームは2006年頃に、2回目のドーナツブームは2015年頃に訪れました。

現在3回目のドーナツブームが到来中です。

コロナ禍でのドーナツ人気の再燃があり、台湾、韓国、ハワイなど外国のドーナツを含めた、個性豊かな食感の多様性がブームの1つの要素になっています。

また、昭和よりよく家庭で作られるおやつの一つであったことが原点であり、時代の変化で揚げ物自体を家庭で一から作る人が減っており、ドーナツの手軽さや、年齢を問わず楽しむことが出来ることから、気軽なプレゼントなどテイクアウトとしての需要が拡大しています。

また、一般的にはドーナツなどのスイーツを食べると、ブドウ糖の摂取により脳の働きが活発になり、リフレッシュ効果や幸福感を得られことから、ポジティブな効果が期待できます。

【ティラミスがドーナツに! 個性豊かな新感覚ドーナツ登場】

期間限定で販売される「ティラミスドーナツ」は、チーズをたっぷりと使ったチーズクリームと、リッチな味わいのチョコクリームをたっぷりとドーナツに詰め込んで、純ココアを纏いました。

濃厚な味わい、豊かな風味と、ふわふわ生地にとろ―りクリームが口の中にふわっと広がります。

ふわとろドーナツ店内

大人気!ふわとろパック 2,050円

【店舗概要】

店名 : ふわとろドーナツ

所在地 : 〒634-0007 奈良県橿原市葛本町505(HARE/PAN橿原店内)

営業時間 : 10:00〜売切れ次第終了、年中無休

販売商品 : ティラミス 390円(2025年1月10日販売開始、期間限定商品)

シュガー 280円、シナモンシュガー 280円、カスタード 370円、

チョコ 370円、いちご 390円、瀬戸内レモン 390円、

ショコラナッツ 340円(期間限定商品)、

ふわとろパック 2,050円(全6種類の箱入りパック)

