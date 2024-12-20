¡ÖPAUL & JOE BEAUTE¡ß¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ¡×çõ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ
¥Û¥Æ¥ë¡ÖTHE THOUSAND KYOTO¡Ê¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ¡Ë¡×¡ÊµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î10Æü¤«¤é5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢´ÛÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼¡ÖTEA AND BAR¡Ê¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥É¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ inspired by PAUL & JOE¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÃÂÀ¸¤·À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPAUL & JOE BEAUTE¡Ê¥Ý¡¼¥ë ¥¢¥ó¥É ¥¸¥ç¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¡Ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¿·ºî¥³¥¹¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½
º£²ó¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÈJOIE DE VIVRE¡É¡ÊÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¡Ë¤Ë°î¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ëPAUL & JOE¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¡¢¹¬Ê¡´¶¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥ì¥È¥í¥â¥À¥ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ ¥½¥Õ¥£¡¼¤Î°¦Ç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¡Ö¥×¥Á¥Ü¥Ì¡¼¥ë¡×¤ä¡¢Ç¤¿¤Á¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ö¥ì¥µ¥ó¥É¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëPAUL & JOE¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¿¤Á¤¬¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Ê¤êÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯½Õ¤Î¿·À½ÉÊ¥°¥í¥Ã¥·¡¼ ¥ë¡¼¥¸¥å¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÍÑ°Õ¡£µ¤ÉÊ°î¤ì¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ê¤É¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Õ¤é¤·¤¤¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ä¥¹¥³¡¼¥ó¡¢20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¨Àá¤Î¤¦¤Ä¤í¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿·ºî¥³¥¹¥á¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿2¼ïÎà¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ç¥»¡¼¥ë¤È¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£²ñ´ü¤ÎÁ°È¾¤È¤Ê¤ë1·î¡¦2·î¤Ï¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ô¥å¥¢¥ì¥Ã¥É¤È±ð´¶¤¬Èþ¤·¤¤¡Ö¥Ñ¥Ö¥í¥ô¥¡¡¦¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤È¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ï¡¼¥È¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤½Õ¤ÎË¬¤ì¤Ë¿´¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡¢¹¬Ê¡´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¤¼¤Ò¡¢´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ç¥»¡¼¥ë¡õ¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯
PAUL & JOE ¤Î2025Ç¯½Õ¤Î¿·À½ÉÊ¡Ö¥°¥í¥Ã¥·¡¼ ¥ë¡¼¥¸¥å¡×¡Ê2025Ç¯1·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê¡¢1·î¡¦2·î¤Ï¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ô¥å¥¢¥ì¥Ã¥É¤Î¡Ö01 ¥½¡¼ ¥é¥ô¥¡¥Ö¥ë¡×¤Ë¡¢3·î¤«¤é¤Ï¥¤¥Î¥»¥ó¥È¤Ê¥ß¥ë¥¡¼¥Ô¥ó¥¯¤Î¡Ö03 ¥Õ¥é¥ï¡¼ ¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ç¥»¡¼¥ë¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þÄó¶¡´ü´Ö¡§1·î10Æü¡Á2·î28Æü
¥Ñ¥Ö¥í¥ô¥¡¡¦¥Õ¥ì¡¼¥º
Á¯¤ä¤«¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ê¥ì¥Ã¥É¤È¡¢¥°¥í¥Ã¥·¡¼¤Ê±ð´¶¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥á¥ì¥²¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤¤¤Á¤´¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¾þ¤Ã¤¿³Û±ï¤«¤éµ¤¤Þ¤°¤ì¤ÊÇ¤¿¤Á¤¬´é¤ò½Ð¤¹¡¢¿´¤È¤¤á¤¯°ìÉÊ¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ï¡¼¥È
¤¤áºÙ¤«¤Êµ¤ÉÊ¤Î¤¢¤ëË¢Î©¤Á¤Ç¡¢¥Ù¥ê¡¼¤È¥¶¥¯¥í¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡£
¡þÄó¶¡´ü´Ö¡§3·î1Æü¡Á5·î6Æü
¥µ¥ó¥È¥Î¥ì¥Õ¥ì¡¼¥º
¥Ð¥¿¡¼¤È¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¡Ö¥µ¥Ö¥ì¡¦¥¢¥Þ¥ó¥É¡×¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ä¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤Ëºé¤¸Ø¤ë²Ö¡¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¡£
Çö¹È¡Ê¤¦¤¹¤Ù¤Ë¡Ë
Í®»Ò¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥½¡¼¥À¤Ëºù¤Î¥·¥í¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¡¢µþÅÔ¤Î½Õ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
¡þ¥¹¥¤¡¼¥Ä
1.¥Þ¥«¥í¥ó¥·¥å¥·¥å
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´¤ÈÇ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Þ¥«¥í¥ó¡£¥³¥í¥ó¤È¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2.¥µ¥Ö¥ì¥µ¥ó¥É
Í·¤Ö¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊÇ¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥µ¥Ö¥ì¥µ¥ó¥É¡£¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¥µ¥Ö¥ì¤È¥ª¥ì¥ó¥¸É÷Ì£¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥·¥ç¥³¥é¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
3.¥à¡¼¥¹ ¥ª ¥·¥ç¥³¥é
¡Ö¥°¥í¥Ã¥·¡¼ ¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤è¤ê¡¢µ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Î¡Ö06 ¥à¡¼¥¹ ¥ª ¥·¥ç¥³¥é¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿°ìÉÊ¡£ÏÂ¹ÈÃã¤È»³Ü¥¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¥à¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ù¥ê¡¼¤ä¥·¥ç¥³¥é¡¢¥¨¥Ç¥£¥Ö¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4.¥×¥Á¥Ü¥Ì¡¼¥ë
ÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤ËÂ£¤ë¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°ìÉÊ¡£¥ß¥ó¥È¤¬¹á¤ë¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¤Ë¡¢¥·¥ç¥³¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
5.¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é ¥Ç¥å ¥Ö¡¼¥·¥å
¡Ö¥°¥í¥Ã¥·¡¼ ¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤è¤ê¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¥³¡¼¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¡Ö05 ¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼ ¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡£¥ë¥Ó¡¼¥·¥ç¥³¥é¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢çõ¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
6.¥ª¥Ú¥é
PAUL & JOE¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ ¥½¥Õ¥£¡¼¤ÎÂç¹¥Êª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥Ú¥é¥±¡¼¥¡×¤â¡¢¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ¤é¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡£¤Û¤¦¤¸Ãã¤È¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7.¥¿¥ë¥È ¥ª ¥·¥È¥í¥ó
¡Ö¥°¥í¥Ã¥·¡¼ ¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥µ¥Ë¡¼¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¡Ö04 ¥µ¥Ë¡¼¥µ¥¤¥É ¥«¥Õ¥§¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¡£¥ì¥â¥ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¥Ð¥¿¡¼¤Î¹á¤ê¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢½Õ¤ÎÍÛ¤À¤Þ¤ê¤ò»×¤ï¤»¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡þ¥¹¥³¡¼¥ó
¥¹¥³¡¼¥ó ¥¢ ¥é ¥Ð¥Ë¡¼¥æ
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥³¡¼¥ó¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¤È¥Ð¥¿¡¼¤ò¤ª¹¥¤ß¤Ç¡£
¥¹¥³¡¼¥ó ¥ª ¥Õ¥ì¡¼¥º ¥¨¥Æ¥å ¥ª ¥·¥ç¥³¥é
¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ó¡£
¡Ö¥°¥í¥Ã¥·¡¼ ¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤è¤ê¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Õ¥å¡¼¥·¥ã¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤Î¡Ö02 ¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥å¡¼¥ë ¥É¥¥ ¥ô¥£¥ª¥ì¥Ã¥È¡×¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¥¹¥ß¥ì¤Î¥¸¥ã¥à¤òÅº¤¨¤Æ¡£
¡þ¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼
1.¥«¥¹¥¯¡¼¥È
Æ¦Éå¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥ì¥Ã¥É¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤ò¹ÚÊì¥Ñ¥ó¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¡¡¥ª¡¡¥¨¥À¥Þ¥á
¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë»ÞÆ¦¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤ä¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¡¢¤¦¤º¤é¤ÎÍñ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤¬¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ëÂç¿Í¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
3.¥µ¥é¥À ¥Ç ¥ì¥®¥å¡¼¥à ¥×¥é¥ó¥¿¥Ë¥¨
½Õ¤Î½ÜÌîºÚ¤Ë¤¤¤Á¤´¤ä¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¥Á¡¼¥º¤ò¤¢¤ï¤»¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥Ó¥Í¥¬¡¼¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
¡þ¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¥É¥ê¥ó¥¯
ÏÂ¹ÈÃã
µþÅÔÉÜÏÂÂ«Ä®»º¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë / ¼¯»ùÅç¸©»ºÌ´¤Õ¤¦¤¡Ê¤Ù¤Ë¤Õ¤¦¤¡Ë / ÀÅ²¬¸©»º¤ä¤Ö¤¤¿ / ¥Õ¥é¥ï¡¼¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Æ¥£¡¼ / 5¼ï¤Î¤ê¤ó¤´¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ï¥Ë¡¼¥Æ¥£¡¼ / ßîÀ½¹ÈÃãÍÎ¼òÃ®
¹ÈÃã
¥Ô¥å¥¢¥¨¥¸¥×¥·¥ç¥ó ¥«¥â¥ß¡¼¥ë / ¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼with¥´¥¸¥Ù¥ê¡¼¥Æ¥£¡¼ / ¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼ / ¥ë¥¤¥Ü¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸ ¥·¥È¥é¥¹ / ¥¢¡¼¥æ¥ë¥ô¥§¡¼¥À ¥Ö¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼ / ¥Þ¥Ì¥«¥Õ¥é¥ï¡¼¥Æ¥£¡¼ / ¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥à / ¥Ù¥ê¡¼¥Ô¡¼¥Á¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë
ÆüËÜÅÁÅýÃã¡õÆüËÜÃã
¥Ï¥¹¤ÎÍÕÃã / ¥«¥¥É¥ª¥·¤È¥Ï¥È¥à¥®Ãã / ¹á¤ê¤Û¤¦¤¸Ãã
¥³¡¼¥Ò¡¼
THE THOUSAND KYOTO ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É / ¥¢¥Þ¥ì¥í¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë / ¥Þ¥ó¥Ç¥ê¥ó¥ê¥ó¥È¥ó¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë / ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ / ¥¢¥á¥ê¥«¡¼¥Î / ¥«¥Õ¥§¥é¥Æ / ¥«¥Õ¥§¥ª¥ì / ¥«¥×¥Á¡¼¥Î
¤½¤ÎÂ¾
¶â³þ±¨Î¶Ãã / ËõÃã¥é¥Æ
¡þÍè¾ìÆÃÅµ
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ inspired by PAUL & JOE¡×¡¡¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ø¡¢PAUL & JOE¤Î¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥å¥¢¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ 01¡Ê10ml¡Ë¡×¤È¡¢PAUL & JOE BEAUTE¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤È°ú¤´¹¤¨¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥×¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò°ì¿Í³Æ1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥å¥¢¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ 01¡Ê10ml¡Ë¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï´ü´ÖÃæ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥ó¥×¥ë°ú¤´¹¤¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§µþÅÔ¥Ý¥ë¥¿¡¢¥ë¥¯¥¢ÂçºåÅ¹¡¢Å·²¦»û¥ß¥ª¡¢Âç´ÝµþÅÔÅ¹¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢üâÅç²° ÂçºåÅ¹¡¢ÂçºåÂç´Ý¡¦¿´ºØ¶¶Å¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹ ¶áÅ´ËÜÅ¹¡¢ºåµÞ¿À¸ÍÅ¹
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ inspired by PAUL & JOE¡×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î10Æü¡Á5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¡¢¨Á°ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¡¼¡ÖTEA AND BAR¡× ¡ÊTHE THOUSAND KYOTO 2³¬¡Ë
»þ´Ö¡§3ÉôÀ©¡Ê11:30¡Á13:30¡¢15:00¡Á17:00¡¢18:30¡Á20:30¡¡Á´¤ÆL.O.¡Ë
ÎÁ¶â¡§7,800±ß¡Ê¥°¥é¥¹¥·¥ã¥ó¥Ñ¥óÉÕ¤ 9,000±ß¡¿¥Ú¥¢¥·¡¼¥È¥×¥é¥ó 8,800±ß¡¿¸Ä¼¼¥×¥é¥ó 9,300±ß¡Ë
¢¨¤¤¤º¤ì¤â1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
ÆÃÅµ¡§PAUL & JOE¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥å¥¢¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ 01¡Ê10ml¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥×¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ò°ì¿Í³Æ1ÅÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§TEL 075-351-0700¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç¼õÉÕ10:00¡Á19:00¡Ë
URL¡§https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/pj-strawberry-afternoontea/index.html
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë