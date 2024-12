【Silent White】12月20日 公開

白泉社は、コミック配信サイト「ヤングアニマルWeb」にてグラビア「Silent White」を12月20日に公開した。

公開されたのはコスプレイヤーのえなこさんのグラビアで、クリスマスシーズンにちなんだ衣装姿を披露している。「ヤングアニマルWeb」では計15枚のグラビアが公開中となっている。

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.

撮影/フジシロタカノリ