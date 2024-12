ディズニーストアに、和風な猫のコスチュームを着たディズニーキャラクターをデザインした「迎春コレクション」が登場!

新春くじとしてシークレットストラップも展開されるほか、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店には白河だるまのカプセルトイマシーンが設置されます☆

ディズニーストア「迎春コレクション」

発売日:2024年1月1日(水)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから、新年にぴったりな新コレクション「迎春コレクション」が登場。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をはじめ「ドナルドダック」「チップ」と「デール」「スティッチ」「ベイマックス」が、それぞれ異なる模様の猫のコスチュームを身にまとい、挨拶するように片手をあげる姿が愛らしいデザインです。

「ミッキーマウス」は鯛、「ミニーマウス」は梅の花が付いた扇子、「チップ」と「デール」は金色のピーナッツ、「スティッチ」は金色のパイナップルなど、縁起物やキャラクターにちなんだモチーフのアイテムを持っているのもポイント。

もちもちとした触り心地のぬいぐるみをはじめ、飾りやすい小ぶりサイズのフィギュアや、全7種のシークレットストラップなど、コレクションしたくなるようなアイテムが揃っています☆

ミッキー ぬいぐるみ 迎春コレクション

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ25×幅20×奥行き19cm

和風の猫風スタイルで新春をお迎えできる「ミッキーマウス」のぬいぐるみ。

首には心地よい音を奏でる金色の鈴を着けています。

挨拶をしているように手を上げたポーズがかわいらしく、キュートなピンク色の肉球が見えて癒やし度満点です。

おしりには「ディズニーストア」のロゴが入ったタグ付き。

猫コスチュームのフードは外して楽しむこともできます。

ミニー ぬいぐるみ 迎春コレクション

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ27×幅20×奥行き19cm

和風の猫コスチュームを着た「ミニーマウス」のぬいぐるみ。

頭には梅の花付きのリボン、首には「ミッキーマウス」とお揃いの鈴を着けています。

反対の手に縁起の良いモチーフとして梅の花をあしらった扇子を持つ、新年にぴったりなディズニーグッズです。

ドナルド ぬいぐるみ 迎春コレクション

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ26×幅20×奥行き19cm

グレーの猫コスチュームを着た「ドナルドダック」のぬいぐるみ。

左手には、お気に入りの船モチーフを持っています。

挨拶をしているように手を上げたポーズがとってもキュート☆

チップ ぬいぐるみ 迎春コレクション

価格:3,400円 (税込)

サイズ:約高さ19.5×幅15×奥行き15.5cm

金色のピーナッツモチーフを持つ姿で登場する「チップ」

オレンジを基調にした猫コスチュームに身を包んでいます。

背中や腕にもかわいい模様が入った、細部にまでこだわりが光るグッズです。

デール ぬいぐるみ 迎春コレクション

価格:3,400円 (税込)

サイズ:約高さ19.5×幅15×奥行き15.5cm

金色のピーナッツモチーフを持ちながら片手を上げる「デール」のぬいぐるみ。

刺繍で再現された2本の前歯や肉球も印象的です。

オレンジとホワイトのバイカラーで仕上げた、猫のコスチューム姿で展開されます。

スティッチ ぬいぐるみ 迎春コレクション

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ23×幅18×奥行き19.5cm

パステルパープルの猫コスチュームに身を包んだ「スティッチ」

金色で仕上げられた大きなパイナップルが存在感抜群です!

お行儀よくお座りしながらポーズをとる「スティッチ」の姿に心が癒やされます☆

ベイマックス ぬいぐるみ 迎春コレクション

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約高さ29×幅22×奥行き25cm

『ベイマックス』に登場する猫「モチ」をイメージさせるコスチュームを着た「ベイマックス」

大きなハートを手に持つ姿でラインナップされます。

玄関やリビングなど、お部屋のお気に入りスペースに飾って楽しむのにぴったりです。

ミッキー&フレンズ シークレットストラップ 新春くじ 2025

価格:500円 (税込)※ランダム

パッケージサイズ:約縦10×横6×厚み0.5cm

ワクワク、ドキドキの運勢シールが入った「ミッキー&フレンズ」をデザインしたシークレットストラップ。

キャラクターをしめ飾りで囲んだチャームに小さな鈴を添えたストラップです。

デザインは「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」

「ミニーマウス」「グーフィー」「チップ&デール」にシークレットの1種類を加えた全7種類のうちのどれかひとつがパッケージに入っています。

どのデザインが入っているかは、届いてからのお楽しみです☆

ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店に巨大な白河だるまとカプセルトイマシーンが登場

価格:1回 1,100円(税込)

種類:全6種

発売日:2024年12月26日(木)〜なくなり次第終了

設置店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店

ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店に、巨大な白河だるまと、カプセルトイマシーンが登場。

カプセルトイマシーンの白河だるまは、「ミッキーマウス」をモチーフにしたカラフルなデザインで、新年の飾りやコレクションにぴったりです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※都合により中止または変更される場合があります

2025年のラッキーバッグを発売

価格:3,500円(税込)

発売日:2024年12月27日(金)〜順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗

開ける瞬間のわくわく感が楽しいラッキーバッグが登場。

干支デザインのぬいぐるみ【ミッキー、ミニー2種のうちいずれか1点】、ステンレスボトル【ミッキー、ミニー2種のうちいずれか1点】をはじめ、価格約3倍相当のグッズが入ったお得な福袋です。

新年のお迎えにぴったりな、和風な猫のコスチュームを着たミッキーマウスたちのぬいぐるみ。

ディズニーストアにて2024年1月1日より順次販売される「迎春コレクション」の紹介でした☆

