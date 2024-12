ASIAN KUNG-FU GENERATION『THE FIRST TAKE』で披露した2曲の音源配信スタート

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■アジカン、「遥か彼方」「転がる岩、君に朝が降る」の『THE FIRST TAKE』音源が12月20日から配信!

ASIAN KUNG-FU GENERATIONがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「遥か彼方」「転がる岩、君に朝が降る」の音源が各配信サイトにて、12月20日から配信がスタートした。

全国30公演のライブハウスツアーTour 2024『ファン感謝サーキット』のファイナル公演を12月19日にZepp DiverCity (TOKYO)で迎え、ツアーの大団円を迎えたASIAN KUNG-FU GENERATION。

配信がスタートした2曲は、7月にアーティストの一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で公開され、3年ぶりの登場で大きな話題となった。

3年前に披露された「ソラニン」「エンパシー」の2曲もすでに配信されている。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONは、31枚目のシングル『ライフ イズ ビューティフル』を2025年2月19日にリリースする。

新曲「ライフ イズ ビューティフル」は、2025年1月からスタートするTVアニメ『FARMAGIA(ファーマギア)』のオープニングテーマに決定。シングルの初回生産限定盤 特典Blu-rayには、2023年8月にインドネシア・ジャカルタで開催された、ワンマン公演の模様が一部収録される。

リリース情報

2025.02.19 ON SALE

SINGLE「ライフ イズ ビューティフル」

ASIAN KUNG-FU GENERATION - THE FIRST TAKE

https://bio.to/AKG_TFT

「遥か彼方 - From THE FIRST TAKE」配信URL

https://kmu.lnk.to/HarukaKanata_TFT

「転がる岩、君に朝が降る - From THE FIRST TAKE」配信URL

https://kmu.lnk.to/RMLFY_TFT

ASIAN KUNG-FU GENERATION OFFICIAL SITE

https://www.asiankung-fu.com/