HISモバイルは、2024年12月20日(金)から2025年4月1日(火)10:00の期間「新春乗り換えキャンペーン」を開催中。

HISモバイル「新春乗り換えキャンペーン」

開催期間:2024年12月20日(金)11:00〜2025年4月1日(月)10:00

HISモバイルは、2024年12月20日(金)から2025年4月1日(火)10:00の期間「新春乗り換えキャンペーン」を開催中です。

物価高騰が続く中、家計を見直す絶好のチャンス!新しい生活を始めるこのタイミングで、スマホ代の見直しをしてみませんか?

このキャンペーンでは、10GBが月々990円で利用いただける格安SIMプランを提供します。

また、ゲームや動画を楽しむ方向けに、20GBや30GBのプランも特別価格で利用できます。

さらに、「格安SIMとHISWi-FiPLUS+」を同時契約すると、事務手数料が実質無料に!お得なセット契約で初期費用を大幅に削減できます。

【実施内容】

1. 期間限定キャッシュバックキャンペーン(最大6ヶ月)

10GB:990円、20GB:1,980円、30GB:2,570円で、最大6ヶ月間特別価格で利用できます。

2. 格安SIMとHISWi-FiPLUS+同時契約で契約事務手数料が無料!

大容量をお求めの方におすすめ。

併用することで、通信費をさらに節約できます。

■初売り福袋2025

人気の携帯電話(iPhone・らくらくフォン)、ポケットWi-Fiが、数量限定で特別価格で販売されます!

HISモバイルの格安SIM契約時の事務手数料(3,300円/1回線分)込みで、5,000円〜で購入できます。

【実施期間】

2025年1月2日(木)11:00〜2025年1月6日(月)10:00

H.I.S. Mobile株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:猪腰 英知、以下、HISモバイル)は、2024年12月20日(金)から2025年4月1日(火)10:00の期間「新春乗り換えキャンペーン」を開催します。

物価高騰が続く中、家計を見直す絶好のチャンス!新しい生活を始めるこのタイミングで、スマホ代の見直しをしてみませんか?

このキャンペーンでは、10GBが月々990円で利用いただける格安SIMプランを提供します。

また、ゲームや動画を楽しむ方向けに、20GBや30GBのプランも特別価格で利用できます。

さらに、「格安SIMとHISWi-FiPLUS+」を同時契約すると、事務手数料が実質無料に!お得なセット契約で初期費用を大幅に削減できます。

携帯の乗り換えや買い替えをお考えの方、期間限定の特典をお見逃しなく!HISモバイルで、スマホ代を大幅に節約し、新生活をもっとお得にスタートできます。

お得なキャンペーン

■「新春乗り換えキャンペーン」実施概要

【実施期間】

2024年12月20日(金)11:00〜2025年4月1日(月)10:00

【実施箇所】

HISモバイル 公式ホームページ

https://his-mobile.com/campaign/spring_sale

【実施内容】

1. 期間限定キャッシュバックキャンペーン(最大6ヶ月)

10GB:990円、20GB:1,980円、30GB:2,570円で、最大6ヶ月間特別価格で利用できます。

2. 格安SIMとHISWi-FiPLUS+同時契約で契約事務手数料が無料!

大容量をお求めの方におすすめ。

併用することで、通信費をさらに節約できます。

■初売り福袋2025

人気の携帯電話(iPhone・らくらくフォン)、ポケットWi-Fiが、数量限定で特別価格で販売されます!

HISモバイルの格安SIM契約時の事務手数料(3,300円/1回線分)込みで、5,000円〜で購入できます。

【実施期間】

2025年1月2日(木)11:00〜2025年1月6日(月)10:00

【実施箇所】

HISモバイル 公式ホームページ

https://his-mobile.com/campaign/hatsuuri

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 10GBが月990円で利用可能!HISモバイル「新春乗り換えキャンペーン」 appeared first on Dtimes.