ハセガワモビリティは、YADEA史上初となる電動サイクルタイプの特定小型原動機付自転車(以下:特定原付)「TRP-01T」を2024年12月23日(月)より発売します。

ハセガワモビリティ「TRP-01T」

ハセガワモビリティは、YADEA史上初となる電動サイクルタイプの特定小型原動機付自転車(以下:特定原付)「TRP-01T」を2024年12月23日(月)より発売。

また、今冬2024年-2025年シーズンにむけて電動サイクルタイプの特定原付を3機種順次販売を予定しており「TRP-01T」は、この第一弾のモデルになります。

特定原付は、2023年7月の道路交通法改正で新たに加わりYADEAでは電動キックボードタイプが販売されています。

同社の法遵守の機体や警察との連携強化による安全啓発活動のほか、利用者の理解とニーズから、電動サイクルタイプの特定原付が誕生しました。

販売価格は330,000円(税込)で国内唯一の直営店である表参道ショールームや自転車専門店ほかECサイトで販売します。

YADEAは、世界最大級の電動二輪モビリティブランドで販売台数は1億台を突破。

2017年より7年連続で世界一の実績を誇る業界のリーディングカンパニーです。

※製品詳細はこちら https://yadea.jp/lineup/2141/

【TRP-01Tの特長】

・電動アシスト自転車で話題となったTRP-01から電動サイクルタイプが誕生

・クラシックデザインで今なお人気の高いTRP-01から特定原付モデルが誕生

・極太ファットタイヤ&デュアルサスペンションフレーム

凸凹のある悪路でもファットタイヤなので安定感抜群

デュアルサスペンションで衝撃を和らげ快適な乗り心地を実現

極太タイヤ

・110キロの航続距離を実現

大容量のリチウムバッテリーで着脱式

家の中で充電も可

サスペンション

<特定原付とは>

2023年7月1日より施行された特定原付の主な内容は次の通りとなります。

・免許不要(但し16歳未満の運転は不可)

・ヘルメットは努力義務

・ナンバープレートの取付けおよび自賠責保険の加入が必要

・最高速度表示灯の装備が必要

・車体の大きさは、長さ190cm以下、幅60cm以下であること

・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機であること

免許を取得していない方も利用いただけるため、特定原付の機体を購入者すべての方に、走行ルールに関する動画またはテストを行う必要があります。

<電動キックボードの区分と現状>

電動モビリティ 車両区分

【スペック情報】

モデル名 TRP-01T

バッテリー 48V 20Ah

モーター 定格出力 500W

最高速度 20km/h

走行モード 車道モード20km/hのみ

最大航続距離 110km

登坂能力 15度

防水レベル IPX5

サスペンション フロント/リア

ブレーキ フロント/リア:油圧式ディスクブレーキ

タイヤ 20インチ

充電時間 6h

適正荷重 75kg

製品重量 36kg

サイズ 1,730×600×1,050mm

フレーム アルミニウム合金

認証 CE、UL、PSE、性能等確認試験

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 安定感抜群!ハセガワモビリティ「TRP-01T」 appeared first on Dtimes.