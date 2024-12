きょう20日にタイ・ルンピニースタジアムで行われる格闘技『ONE Friday Fights 92』でリウ・メンヤン(中国)と対戦する野杁正明。きのう19日には前日計量&ハイドレーションテストにクリアしたが、その直後にトレーナーの渡辺雅和氏が現地取材しているORICON NEWSのインタビューに応じた。――野杁選手は無事に計量&ハイドレーションテストをクリアされました。

【渡辺】今回のコンディション作りは順調で、体調も崩していないし、大きな怪我もアリませんでした。――この試合に向けて野杁選手はどんな練習に取り組んでこられましたか?【渡辺】この試合に限らずいつもと同じで、個々の技のレベルを一つずつ上げていく作業をしてきたくらいです。対戦相手の対策については「こういう動きをしてくるね」と確認はしますが、基礎的な技のレベルを上げていくことに一番重点を置いてきて、基本的には地道な繰り返しで強化を進めてきました。――先月の公開練習では、野杁選手のキックで破壊されたプロテクターを見せていただきましたが、それほど野杁選手の攻撃の破壊力が増してきた?【渡辺】そうですね。体重を70キロにしたのでパワーがかなり向上していますし、体もでき上がってきており、非常に良い状態です。――野杁選手にとってONEでの2戦目となりますが、どんな試合展開になりそうでしょうか?【渡辺】前回の初戦でONEのシステムや採点基準が分かったので、今回はポイントを狙うより確実にダメージを与える戦いを重視しています。相手の効いていない攻撃も効いているように見えるとポイントを取られちゃうこともあるので、完全に壊しにかかります。1ラウンド目から様子を見るのではなく、始まって30秒くらいで状況が分かれば、攻めに行く破壊的な野杁正明が見られると思います――今年は6月と12月に野杁選手、9月に武尊選手の試合がタイであったので、日本とタイの往復がかなり多かったのでは?【渡辺】土地勘もそうですし、このくらいの時間は道が混むっていう交通事情もだいぶわかるようになりました。試合前の移動も「混みそうだからこのくらいにホテルを出よう」とか。日本と時差も少ないし、温かいから厚手の服も不要で荷物が少ないから、移動はそんなに大変ではないですね。――今年はチーム・バシレウスが発足し、新たなジムのオープン、そして選手たちの試合が毎月のようにありましたので、雅和さんにとってかなり忙しい1年だったのでは?【渡辺】激動でした。以前のジムに比べて選手が減ったので仕事が減ると思っていましたが、変わらなかったですね。今回が今月で3試合目なので洗濯が大変で(笑)。それでも、充実した時間を過ごせていて、とても楽しいです。と思います。――早くも来年3月にはONE日本大会が発表され、チャトリCEOは野杁選手にも出場してほしいと語っていました。【渡辺】もちろん意識はしていますが、真剣勝負ですからまずは次のことを考えずに、目の前の試合に集中して、そのあとに日本大会を考えていければいいなと思います。日本から応援してくださるファンの皆さん、70キロの野杁正明の破壊力を楽しみにしていてください。●『ONE Friday Fights 92』主な対戦カード・第12試合 フェザー級ムエタイシッティチャイ・シッソンピーノン vs. シャドウ・シンハ・マウイン・第11試合 キャッチウェイト(72.1キロ)キックボクシングマラット・グレゴリアン vs. アブデラリ・ザヒディ・第4試合 フェザー級キックボクシングリウ・メンヤン vs. 野杁正明・第3試合 アトム級キックボクシングアニッサ・メクセン vs. KANA・第2試合 キャッチウェイト(60.9キロ)ムエタイリッティデット・ソー・ソンマイ vs. 吉成士門【U-NEXT独占見放題ライブ配信】