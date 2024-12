【FINAL FANTASY VII REBIRTH ACOUSTIC ARRANGEMENTS】2025年3月12日 発売予定価格:3,850円

スクウェア・エニックスは、音楽CD「FINAL FANTASY VII REBIRTH ACOUSTIC ARRANGEMENTS」を2025年3月12日に発売する。価格は3,850円。

「ACOUSTIC ARRANGEMENTS」は、弦楽器を中心とした超絶技巧が光るアレンジシリーズ。第5作となる今作には、「FINAL FANTASY VII REBIRTH(ファイナルファンタジーVII リバース)」より厳選された楽曲が収録される。弦1本1本が奏でる繊細な音色と奏者による見事なテクニックで魅せる「ファイナルファンタジーVII リバース」楽曲の新たな一面を堪能できる。

「FINAL FANTASY VII REBIRTH ACOUSTIC ARRANGEMENTS」

発売日:2025年3月12日(水)

価格:3,850円

仕様:CD1枚

品番:SQEX-11169

JAN4988601471725

収録予定曲

The Unknown Journey Continues

マテリアキーパー

FFVII メインテーマ Battle Edit

チョコボ・デ・グラスランド

召喚獣の祠~召喚獣バトル

ヘリガンナーカスタム

星降る峡谷 -コスモキャニオンNo Promises to Keep LOVELESS Ver.

ケット・シー Hide and Seek

エアリスのテーマ -星に帰る

全10曲予定

※掲載順は収録順ではございません。

※収録曲は予告なく変更する場合があります。

Amazon.co.jp 購入特典「メガジャケ」

Amazon.co.jp にて「FINAL FANTASY VII REBIRTH ACOUSTIC ARRANGEMENTS」を購入すると先着で、メガジャケが付属する。

※画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

※特典の有無については、ご予約時・ご購入時に販売店へお問い合わせください。

※特典は数に限りがございます。

※特典の製造予定数に達した場合は終了となります。あらかじめご了承ください。

「FINAL FANTASY VII REBIRTH」がPCプラットフォームに登場

2月にプレイステーション 5用ソフトウェアとして発売された「FINAL FANTASY VII REBIRTH」がPCプラットフォーム(Steam/Epic Games Store)にて2025年1月23日(23時頃予定)に発売される。

2025年2月6日2時59分頃までの間に、Steam/Epic Games Storeで「FINAL FANTASY VII REBIRTH」を予約・購入すると最大で30%OFFとなる早期購入セールが実施されている。

□Steamのページ

□Epic Games Storeのページ

(C) SQUARE ENIX