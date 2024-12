【PS Store:ビッグウィンターセール】開催期間:12月20日~2025年1月17日

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにおいて「ビッグウィンターセール」を本日12月20日より開催している。期間は2025年1月17日まで。

本セールでは、PS5/PS4用タイトルや追加コンテンツを最大80%オフの特別価格で販売。対象タイトルには「The Game Award 2024」でゲーム・オブ・ザ・イヤーに輝いた「アストロボット」のほか、「メタファー:リファンタジオ」、「FINAL FANTASY VII REBIRTH」、「鉄拳8」など今年の話題作が多数ラインナップされている。

なお、一部タイトルはセール期間が異なるため、購入する際はセール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「ビッグウィンターセール」対象タイトル(一部)

アストロボット デジタルデラックス版

価格:8,980円→7,812円(13%オフ)

メタファー:リファンタジオ

価格:9,878円→7,408円(25%オフ)

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

価格:8,690円→5,214円(40%オフ)

FINAL FANTASY VII REBIRTH

価格:9,878円→6,914円(30%オフ)

鉄拳8

価格:9,680円→4,840円(50%オフ)

