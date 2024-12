面白そうなタイトルや思わず見たくなるようなサムネイル画像を使っておきながら、中身はまったく別物というクリックベイト動画(釣り動画)について、YouTubeが対策に乗り出す方針を明らかにしました。Strengthening enforcement against egregious clickbait on YouTubehttps://blog.google/intl/en-in/products/platforms/strengthening-enforcement-against-egregious-clickbait-on-youtube/

YouTube will soon take down your videos if you use clickbait titles or thumbnails: Here's whyhttps://www.digit.in/news/apps/youtube-will-soon-take-down-your-videos-if-you-use-clickbait-titles-or-thumbnails-heres-why.htmlYouTube's clickbait crackdown begins in India - Tubefilterhttps://www.tubefilter.com/2024/12/19/youtube-clickbait-crackdown-india-egregious-misleading-videos/「大統領が辞任」と称しつつ動画内で大統領が辞任することに言及しなかったり、ニュースとは無関係な動画なのにタイトルに「最新政治ニュース」と入れたり、クリックベイト動画にはさまざまなものがありますが、共通するのは、ユーザーにとって何の役にも立たないというところです。YouTubeは、特にニュース速報や時事問題に関するクリックベイト問題を問題視しており、これから数カ月かけて、ポリシー違反コンテンツの削除を開始する方針を明らかにしました。なお、今回の施策では、いわゆる「3ストライク」は採用されず、いきなりコンテンツが削除されることになるとのことです。YouTubeが違反警告システムを改定、「3ストライク」の前に注意とポリシーの再確認を促すように - GIGAZINE取り組みはまず、インドから始まることになっています。なお、クリックベイトの取り締まりに関してはMetaが先行していて、2024年4月からInstagramではオリジナル投稿を優先する施策が行われています。Instagramがオリジナルコンテンツを優先し他人の投稿をリポストするアグリゲーターアカウントの表示を減らすための施策を発表 - GIGAZINE