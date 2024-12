アニメ『NARUTO−ナルト−』20周年記念 NARUTO THE LIVE特別編集版を一般配信！

1999年〜2014年に「週刊少年ジャンプ」にて連載、全72巻で完結した⼤⼈気漫画『NARUTO-ナルト-』。そのアニメ化20周年を記念し、昨年9月に幕張メッセにて開催された⾳楽ライブイベント「NARUTO THE LIVE」。歴代主題歌アーティストやMC、会場に駆け付けたNARUTOファンから裏⽅のスタッフに⾄るまで、携わるすべての⼈の「NARUTO愛」がぶつかり合って、⼤成功を収めました。2日間にわたり1万⼈を超えるファンを熱狂の渦に巻き込んだLIVEの様⼦が凝縮された「特別編集版」が、12月20日(金)より待望の⼀般配信決定︕⼤好評独占配信中のU-NEXTに加え、様々な配信サイトで本LIVEをご覧いただけます。年末年始に是⾮ NARUTO THE LIVE をお楽しみください。【NARUTO THE LIVE 概要】◆イベント名︓アニメ『NARUTO-ナルト-』20周年記念 NARUTO THE LIVE◆開催日︓2023年9月2日(土)・3日(日)◆会場︓幕張メッセ イベントホール◆出演アーティスト(五⼗⾳順)9月2日(土)︓いきものがかり、KANA-BOON、CHiCO、ハンブレッダーズ、FLOW、刃-yaiba-第2班 by ⾼梨康治9月3日(日)︓Anly、ORANGE RANGE、KANA-BOON、CHiCO、FLOW、刃-yaiba-第2班 by ⾼梨康治◆MC︓うずまきナルト(CV.⽵内順⼦)、うちはサスケ(CV.杉⼭紀彰)◆主催︓NARUTO THE LIVE 実⾏委員会

【NARUTO THE LIVE『特別編集版』⼀般配信概要】♦配信サイト︓Prime Video/FOD/dアニメストア/GoogleTV・YouTube/HAPPY!動画/J:COM STREAM/TELASA/milplus/Rakuten TV/ビデオマーケット/music.jp/カンテレドーガ ※⼀部レンタル配信♦配信開始日:2024年12月20日(金)午前0時より順次配信︕(U-NEXTでも好評配信中︕︕)『NARUTO-ナルト-』とは「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本⻫史による少年漫画。1999年に連載開始し、2014年に700回をもって連載終了。主⼈公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの⾥の⻑・火影(ほかげ)を⽬指す姿は世界中で⼈気を博し、全世界での単⾏本累計発⾏部数は2億5000万部を突破。2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送開始。2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾⾵伝』として2017年3月まで放送し、2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。アニメは日本での放送直後から全世界で配信されるなど、世界中から愛されている国⺠的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、⾳楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。<公式X>@NARUTOtoBORUTO(推奨ハッシュタグ︓#NARUTO20th #NARUTO #ナルト #BORUTO #ボルト)