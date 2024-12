2024年最後の「ロッテリア 肉(29)の日」に、たっぷりお肉が贅沢な「キング ローストビーフバーガー」と「キング 絶品チーズバーガー」が登場。

たっぷりのローストビーフや牛肉100%パティとレッドチェダーチーズを堪能できる、贅沢バーガーが期間限定で購入できます!

ロッテリア「キング ローストビーフバーガー/キング 絶品チーズバーガー」

販売期間:2024年12月27日(金)〜12月31日(火)

販売店舗:一部店舗を除く277店舗で販売予定(2024年12月19日時点)

食べ応え抜群な、キングサイズのバーガーをお得な価格で楽しめる「ロッテリア 肉(29)の日」

2024年最後の「ロッテリア 肉(29)の日」を開催する2024年12月27日〜2024年12月31日までの5日間は、たっぷりのお肉で贅沢な気分を味わえる「キング ローストビーフバーガー」が登場します☆

3枚重ねたハンバーグパティに、牛肉の旨みがつまったロッテリア製ローストビーフを合わせた、期間限定の贅沢バーガーです。

また、牛肉100%パティとレッドチェダーチーズを贅沢に4枚ずつ重ねた「キング 絶品チーズバーガー」もラインナップ。

お手頃価格でお肉を存分に味わえる5日間になっています!

キング ローストビーフバーガー

価格:1,190円(税込)

「キング ローストビーフバーガー」は、ハンバーグパティは3枚重ね、ローストビーフは「ローストビーフバーガー」の約2倍の量を使った贅沢メニュー。

ツンとした辛さが特長のホースラディッシュソースと、爽やかな酸味のサワークリームが、牛肉の旨みを引き立てます!

2024年の締めくくりにぴったりな、贅沢な味わいを堪能できるバーガーです。

キング 絶品チーズバーガー

価格:1,390円(税込)

牛肉100%パティとレッドチェダーチーズを、贅沢に4枚ずつ重ねた「キング 絶品チーズバーガー」

とろ〜りチーズソースなどとともに、ふんわり・もっちり食感が特長のバンズで挟んだ限定メニューです☆

また、「トリプル絶品チーズバーガー」も、1,090円(税込)で販売されます!

2024年最後となる「ロッテリア 肉(29)の日」は、たっぷりローストビーフや4枚重ねの絶品チーズバーガー。

ロッテリアの「キング ローストビーフバーガー/キング 絶品チーズバーガー」は、2024年12月27日から12月31日まで販売です!

