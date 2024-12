ベルメゾンから、「SWIMMER」と「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした「SWIMMER×SANRIO CHARACTERS」のウェアが登場!

Tシャツやロンパースなど、ベルメゾンオリジナルのべビー・キッズウェア3点が展開されます☆

ベルメゾン「SWIMMER」「サンリオキャラクターズ」コラボ「ベビー・キッズウェア」

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンから、動物やスイーツなどをモチーフにしたグッズを展開する雑貨ブランド「SWIMMER」とサンリオの人気キャラクターたち「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした「SWIMMER×SANRIO CHARACTERS」が登場。

Tシャツやロンパースなど、ベルメゾンオリジナルのベビー・キッズウェア3点が展開されています。

「SWIMMER」オリジナルの動物のキャラクターと、「ハローキティ」や「ポムポムプリン」など、お馴染みのサンリオキャラクターズが仲良くスイーツを食べる様子などをあらわしたプリント柄は、ベルメゾンオリジナルのデザインです。

Tシャツ類は、サイズを80〜120までと幅広く揃えており、兄弟姉妹お揃いで着用するなど、様々な楽しみ方ができます。

SWIMMER×サンリオキャラクターズ プリント長袖前開きカエルロンパース

価格:各2,990円(税込)

カラー:2色(アイボリー×レッド系/ベージュ×ネイビー系)

サイズ:3サイズ(60/70/80)

レイヤード風デザインのロンパースにキャラクターたちがプリントされたロンパース。

ボトム部分は、総柄プリントなので一枚でもかわいらしく着こなせます。

着替えさせやすいように、スナップボタンで前側を簡単に開けられる仕様になっています。

また、両膝と股関節が曲がり、外側に開いたM字の形をしているベビー期独自の脚型にフィットするよう、ひざが外側に開いたボトムスパターンを採用することでベビーが動きやすく快適に過ごせるような工夫が施されています。

SWIMMER×サンリオキャラクターズ バック切替えプリント長袖Tシャツ

価格:各2,290円(税込)

カラー:2色(アイボリー×レッド系/ベージュ×ネイビー系)

サイズ:5サイズ(80/90/100/110/120)

バック部分が総柄になった、オリジナルデザインのプリント長袖Tシャツ。

「アイボリー×レッド系」は「SWIMMER」のキャラクターと「ハローキティ」がホットケーキを焼いているシーン。

「ベージュ×ネイビー系」は「SWIMMER」のキャラクターと「ポムポムプリン」がソフトクリームを食べているシーンが、それぞれデザインされています。

前面のプリント柄は「プリント長袖前開きカエルロンパース」と共通しているため、兄弟姉妹でロンパースや長袖Tシャツを着用することで統一感のあるお揃いコーディネートを楽しむことができます。

SWIMMER×サンリオキャラクターズ 総柄切替えプリント半袖Tシャツ

価格:各2,090円(税込)

カラー:2色(アイボリー×レッド系/ベージュ×ネイビー系)

サイズ:5サイズ(80/90/100/110/120)

総柄切替えプリント半袖Tシャツの「アイボリー×レッド系」は、「SWIMMER」のキャラクターと「ハローキティ」が一緒にホットケーキを作るシーンを。

「ベージュ×ネイビー系」では「SWIMMER」のキャラクターと「タキシードサム」「ポチャッコ」が共にパンケーキを囲んでいるシーンがプリントされています。

サンリオと「SWIMMER」それぞれで長年に渡り愛されてきたキャラクターたちが共演する、賑やかなデザインです。

母親世代に愛されてきた人気キャラクターたちがコラボしたベビー・キッズウェア。

「SWIMMER」と「サンリオキャラクターズ」のコラボレーションウェアは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

SWIMMER TM

© ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L655281

