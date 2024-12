【第46話】12月20日 公開

集英社は12月20日、三条 陸氏と芝田優作氏によるマンガ「ドラゴンクエストダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」第46話「ベルクスの襲撃」を少年ジャンプ+にて公開した。本話はVジャンプ本誌と同時連載中で、Vジャンプ2月特大号に掲載されている。

第46話では、槍を携えたベルクスとアバンとの死闘が幕を開ける。戦うこと自体が目的だと言い、理不尽な戦いを仕掛けてくるベルクス。アバンは彼の正体や目的を図り切れず、戸惑いながらも戦いに巻き込まれていく。

【最新話】

第46話「ベルクスの襲撃」のページ

【Vジャンプ 2025年2月特大号】

