¿ûÌîÃÒÇ·¡¡ÆþÃÄ²ñ¸«¤ÇÊúÉé¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È£±Ç¯£±£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£°²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£Ì´¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Ï·èÃÇ¤ÎÍýÍ³¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£°Ê²¼°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½¤Ê¤¼¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡¿ûÌî¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½ã¿è¤Ë¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¤Î³¹¤Î°õ¾Ý¤Ï
¡¡¿ûÌî¡¡·îÍËÆü¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¹¡£ÆÃ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥¹¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£²Æ¤Ï¥½¥Õ¥È¥·¥§¥ë¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£¤«¤é³Ú¤·¤ß¡£
¡¡¡½¡½¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¤ÏÆüËÜ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¾®¤µ¤¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï
¡¡¿ûÌî¡¡¤¤¤ä¡¢Á´¤¯¤½¤³¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìîµå¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¬ÉÔÀ®Î©¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç
¡¡¿ûÌî¡¡£²£°£²£°Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Á´Á³¤½¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤¦¡£º£Ç¯¤Ïº£Ç¯¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÊÅê¼ê¡á£²£³¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¿ûÌî¡¡¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½ÆüËÜ¤Ç£±£²Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤«
¡¡¿ûÌî¡¡Á´Á³Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤·èÃÇ¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤ëÄøÅÙÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½£×£Â£ÃÊÆ¹ñÀï¤Î·Ð¸³¤Î»×¤¤½Ð¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áê¼ê¤Ï
¡¡¿ûÌî¡¡¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢£²£°£±£·Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢¿´¤«¤éÌÀ³Î¤Ë¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¡ËÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡¢£×£Â£Ã¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡££²¤Ä¤á¡Ê¤Î¼ÁÌä¡Ë¤Ï¡¢Ã¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êá¼ê¤Î¥é¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£
¡¡¡½¡½¼«Ê¬¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¿ûÌî¡¡¤â¤Á¤í¤óËÍ¤Ï£±£°£°¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¥¥í¡Ë¤òÅê¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÊÑ²½µå¤â¤Ê¤¤¡£¡Ê»ý¤ÁÌ£¤Î¡Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥³¡¼¥Á¤È¥º¡¼¥à¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿»þ¤ÎÏÃ¤ò
¡¡¿ûÌî¡¡¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµå¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤É¤ì¤À¤±¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢º£¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µå¼ï¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈµÍ¤á¤ÆÏÃ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½¡ÊËÜµòÃÏ¤Î¡Ë¥«¥à¥Ç¥ó¥ä¡¼¥É¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«
¡¡¿ûÌî¡¡Ãæ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³°¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤¿¡£À¨¤¯Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ëµå¾ì¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½Íèµ¨¤«¤éº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡¿ûÌî¡¡¤Ï¤¤¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ï¥´¥í¤òÂô»³ÂÇ¤¿¤»¤ëÅê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Êº¸Íã¤¬¡Ë¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤ËÍè¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬
¡¡
¡¡¿ûÌî¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥°¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£
¡Ê¤³¤³¤«¤éÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë
¡¡¡½¡½ÆþÃÄ¤Î·è¤á¼ê¤Ï
¡¡¿ûÌî¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Êá¼ê¤â¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤È·ÀÌó¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¿ûÌî¡¡¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÁà¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤¹¤´¤¯Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¿ûÌî¡¡¼ã¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½£±Ç¯·ÀÌó¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡¡¿ûÌî¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê£±Ç¯·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë¤½¤ì¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¤³¤Î¡Ë£±Ç¯¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£
¡¡¡½¡½¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤«
¡¡
¿ûÌî¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ç¡¢Ä»¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµð¿Í¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ë¡Ë±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡¡½¡½¾å¸¶¹À¼£¤µ¤ó¤È¤Ï
¡¡¿ûÌî¡¡¡ÊÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¡Ë¤¹¤°Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡¢¼¡¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï£³·î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¾å¸¶¤µ¤ó¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½¡½ÌÜÉ¸¤Ï
¡¡¿ûÌî¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¸Ä¿Í¤Î¡Ë¿ô»úÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡££±Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤ì¤¿¤é·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡½¡½Å¬±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¿ûÌî¡¡ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££±£²Ç¯´Ö¤Î·Ð¸³¤ÏÀ¸¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½¡ÊÇìÉã¤Î¡Ë¸¶Ã¤ÆÁ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿
¡¡¿ûÌî¡¡¡Ê·ÀÌó¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÊóÆ»¤¬½Ð¤ëÁ°¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£