BUMP OF CHICKEN『ホームシック衛星2024』ツアーの映像作品化決定

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■BUMP OF CHICKEN「飴玉の唄」MVプレミア公開も決定!

BUMP OF CHICKENが、2025年2月10日にライブ映像作品『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at Ariake Arena』をリリースすることが決定した。

2008年に開催されたツアー『ホームシック衛星』のリバイバル公演として、バンド結成28周年の記念日2月11日からスタートし、15万人を動員したアリーナツアー『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024』。

そのツアーファイナルの会場となった有明アリーナ公演のDay1の模様をアンコール含めて完全映像化。さらにライブCD、グッズ、歌詞付きのライブフォトブックを始め、ライブを振り返ることのできる演出ブック、新旧ホームシック衛星ツアーのグッズをまとめたフォトブック、メンバー撮り下ろしのオフショットブックといった4種のブックレットとともにパッケージ。TOY’S STORE限定発売ならではの超豪華仕様となっている。

アートワークはツアーグッズもデザインした8%が担当。ライブ映像の一部がダイジェストとして公開されている。

さらに、バンドの結成28周年のタイミングを記念して、アルバム『orbital period』に収録され、本ツアーでも披露された「飴玉の唄」のMVが12月21日20時にBUMP OF CHICKENオフィシャルYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。

また、9月に発売された10枚目のフルアルバム『Iris』の初回盤にライブ映像として収録された『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA』の音源が、『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at ARIAKE ARENA - DAY2 -』として配信中。これに合あわせて、メンバーがセットリストに沿ってライブを振り返りトークするプレイリスト企画『BUMP OF CHICKEN ENCORE Podcast Edition』がSpotifyで公開された。

リリース情報

2025.02.10 ON SALE

Blu-ray『BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024 at Ariake Arena』

『BUMP OF CHICKEN ENCORE Podcast Edition』配信URL

https://filtrjapan.lnk.to/encore_bocPR

BUMP OF CHICKEN OFFICIAL SITE

http://www.bumpofchicken.com/

BUMP OF CHICKEN OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCOfESRUR5duQ2hMnTQ4oqhA