ベルメゾンから「SWIMMER」コラボレーションの布製品用「お名前シール」3種が登場!

入園・入学準備にぴったりの、子どもの持ち物に手軽に貼れるラベルシールに「SWIMMER」デザインが初めて展開されています☆

ベルメゾン「SWIMMER」コラボ「お名前シール」

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

通販販売の「ベルメゾン」から、動物やスイーツをモチーフにしたデザインで今の20〜30代を中心に人気の雑貨ブランド「SWIMMER(スイマー)」とコラボレーションした、布製品用の「お名前シール」3種がラインナップ。

ベルメゾンの「お名前シール」は、入園・入学準備の際、保護者が多くの時間を割いている「子どもの持ちものへの記名作業」の時短に役立つ人気のグッズで、スイマーデザインの「お名前シール」は今回が初登場!

スイマーは、衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具など雑貨の企画・販売を手がけてきたブランドで、誕生は30年以上前にさかのぼります。

動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴で、幅広い年齢層の方に支持されてきました。

ベルメゾンでは、2022年よりスイマーのコラボ商品企画を開始し、ベビーウェアやベビー雑貨、キッズウェアと展開を広げて子育て世代から多くの支持を集めています。

今回発売されたスイマーデザインの「お名前シール」は、「お名前シール 洋服タグ用 ミニサイズ」「お名前シール 洋服タグ用」「お名前シール シーツ・布団用」の計3種で、ピンク・レッドの全2色展開です。

「洋服タグ用」はアイロン不要で、園や小学校用の洋服タグに手軽にシールを貼り付けられる仕様です。

「シーツ・布団用」は大判・中サイズのラベルシールで、アイロンでしっかりと接着させることで、シールが剥がれにくくなっています。

また、本商品は注文時に印刷したい名前を指定して受注生産で製作するため、商品が届いた後は「貼るだけ」「アイロンをかけるだけ」で手軽に使用でき、下着や上下の衣服、タオル、布団など多岐にわたる子どもの持ちものへの記名がストレスなく行えます。

スイマーのカラフルでかわいらしいデザインが気持ちを明るくしてくれる、お名前つけ作業も楽しくなりそうなイラストもポイントです☆

SWIMMERコラボ お名前シール 洋服タグ用 ミニサイズ

(C)patty’s

価格:各3,190円(税込)

カラー:2色(ピンク系、レッド系)

サイズ:1サイズ

仕様:160枚、2柄から選べる、ノンアイロン、綿

「SWIMMERコラボ お名前シール 洋服タグ用 ミニサイズ」が、2種類のデザインで登場。

(C)patty’s

アイロン不要で洋服タグに貼るだけで手軽に使用できる、約1.5cm×1.5cmのミニサイズのお名前シールです。

(C)patty’s

「洋服タグが小さい服にもラベルシールを貼りたい」という声から生まれた、ベルメゾンのお名前シールシリーズで一番人気のあるサイズとなっています。

(C)patty’s

シール数は計160枚と豊富で、頻繁に洋服の買い替えが必要な乳幼児がいる家庭や、保育園での着替え用の服の数が多い園児のいる家庭でも重宝!

(C)patty’s

表面の素材はコットンを使用しているので服になじみやすく、裏のシール面は強粘着シールを採用しているため、洗濯をしても剥がれにくい仕様です。

SWIMMERコラボ お名前シール 洋服タグ用

(C)patty’s

価格:各1,690円(税込)

カラー:2色(ピンク系、レッド系)

サイズ:1サイズ

仕様:40枚、2柄から選べる、ノンアイロン、綿

アイロン不要で洋服タグに貼るだけで手軽に使えるお名前シールです。

(C)patty’s

記入された名前が見やすい約2cm×2cmの通常サイズ版です。

(C)patty’s

シール数は計40枚で、洋服の他、着替えやコップを入れる布製の袋などにも活用できます。

(C)patty’s

こちらも肌になじむ素材感のコットン素材を使用しており、洗濯が可能な強粘着シールタイプです。

(C)patty’s

2種類のデザインから選べます☆

SWIMMERコラボ お名前シール シーツ・布団用

(C)patty’s

価格:各2,690円(税込)

カラー:2色(ピンク系、レッド系)

サイズ: 1サイズ

仕様:2柄から選べる、大きめサイズ、アイロン

名前を大きく書きたいときに便利な、大判・中サイズのラベルシールです。

(C)patty’s

保育園で昼寝に使う寝具やバスタオルなどに貼ることができます。

(C)patty’s

アイロンでしっかり接着させることで、洗濯をしてもシールが剝がれにくい仕様になっています。

デザインは2種類。

ピンクのくまさんといちごのキュートなデザインと、

(C)patty’s

トリコロールやチェックとくまさんがかわいいデザインです。

1枚のシートに2種類の大きさのシール(約13cm×9cm、約6.7cm×2.7cm)があり、シール数は計16枚です。

入園・入学準備が楽しくなる、かわいい「SWIMMER」デザインのお名前シール!

「SWIMMER」コラボレーションの布製品用「お名前シール」3種は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 入園・入学準備に!ベルメゾン「SWIMMER」コラボ「お名前シール」 appeared first on Dtimes.